خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی کارخانه آسفالت سمنان مهار شد/حریق ارتباطی با جنگ نداشت

کد خبر : 1764328
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از مهار آتش‌سوزی کارخانه آسفالت در شهرک صنعتی پس از ۲ ساعت تلاش ۱۶ نیروی آتش‌نشان خبر داد.

به گزارش ایلنا، آتش پاد سوم علی صباغی شامگاه شنبه گفت: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز یکم فروردین در پی اعلام حادثه آتش‌سوزی کارخانه آسفالت به سامانه ۱۲۵، بی‌درنگ ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی،۲ دستگاه تانکر آبرسان و ۱۶ نفر آتش‌نشان راهی محل حادثه شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: از چند طرف نسبت به مهار آتش و پیشگیری از گسترش آن به دیگر تاسیسات اقدام شد.

وی افزود: آتش نشانان در گام نخست موفق شدند تا از گسترش آتش و سرایت شعله‌ها به دیگر نقاط این کارخانه جلوگیری و سپس با استفاده از لوله‌های آبدهی موفق به اطفاء کامل حریق شدند.

وی با اشاره به تلاش بالغ بر ۲ ساعت تیم‌های عملیات، گفت: آتش از تاسیسات آغاز شده بود و به مواد نفتی موجود در کارخانه سرایت داشت.

صباغی با بیان اینکه این حادثه مصدوم و فوتی نداشت، اضافه کرد: پس از پایان ماموریت ، تیم کارشناسی بررسی خود برای یافتن علت حادثه را آغاز کردند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه ، لکه‌گیری و تخلیه دود به عملیات خود پایان دادند.

به گزارش ایلنا، دود سیاه و نسبتا بزرگ این آتش‌سوزی در شرق شهر سمنان، موجب اضطراب شهروندان و گمانه‌زنی‌ها و پخش شایعاتی درباره تهاجم دوباره دشمن به سمنان شده بود که از سوی مسوولان تکذیب شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار