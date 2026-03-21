آتشسوزی کارخانه آسفالت سمنان مهار شد/حریق ارتباطی با جنگ نداشت
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از مهار آتشسوزی کارخانه آسفالت در شهرک صنعتی پس از ۲ ساعت تلاش ۱۶ نیروی آتشنشان خبر داد.
به گزارش ایلنا، آتش پاد سوم علی صباغی شامگاه شنبه گفت: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز یکم فروردین در پی اعلام حادثه آتشسوزی کارخانه آسفالت به سامانه ۱۲۵، بیدرنگ ۶ دستگاه خودروی آتشنشانی،۲ دستگاه تانکر آبرسان و ۱۶ نفر آتشنشان راهی محل حادثه شدند.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: از چند طرف نسبت به مهار آتش و پیشگیری از گسترش آن به دیگر تاسیسات اقدام شد.
وی افزود: آتش نشانان در گام نخست موفق شدند تا از گسترش آتش و سرایت شعلهها به دیگر نقاط این کارخانه جلوگیری و سپس با استفاده از لولههای آبدهی موفق به اطفاء کامل حریق شدند.
وی با اشاره به تلاش بالغ بر ۲ ساعت تیمهای عملیات، گفت: آتش از تاسیسات آغاز شده بود و به مواد نفتی موجود در کارخانه سرایت داشت.
صباغی با بیان اینکه این حادثه مصدوم و فوتی نداشت، اضافه کرد: پس از پایان ماموریت ، تیم کارشناسی بررسی خود برای یافتن علت حادثه را آغاز کردند.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ایمنسازی محل حادثه ، لکهگیری و تخلیه دود به عملیات خود پایان دادند.
به گزارش ایلنا، دود سیاه و نسبتا بزرگ این آتشسوزی در شرق شهر سمنان، موجب اضطراب شهروندان و گمانهزنیها و پخش شایعاتی درباره تهاجم دوباره دشمن به سمنان شده بود که از سوی مسوولان تکذیب شد.