جزئیات مراسم تشییع پیکر وزیر اطلاعات در قم اعلام شد

به گزارش ایلنا از مرکز خبر حوزه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور قم در روزهای پایانی سال و آغازین روز سال نو، میزبان پیکر مطهر این سید شهیدان امنیت و خانواده‌اش خواهند بود.

مراسم وداع در حرم مطهر

آیین وداع با پیکر این مقام فقید و شهدای همراه، شامگاه جمعه ۲۹ اسفندماه، همزمان با شب عید نوروز، از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود تا زائران و مجاوران کریمه اهل‌بیت با این مجاهد خستگی‌ناپذیر تجدید میثاق کنند.

تشییع باشکوه در روز عید فطر

همچنین مراسم تشییع پیکر شهید خطیب در قم، صبح روز شنبه اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بلافاصله پس از اقامه نماز پرشکوه عید سعید فطر در مصلای قدس قم برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است: پیش از برنامه‌های قم، مراسم تشییع در تهران نیز بعد از نماز جمعه مورخ ۲۹ اسفندماه در مصلای امام خمینی(ره) بر روی دستان امت حزب‌الله برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، به همراه خانواده خویش در جریان تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

