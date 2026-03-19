۵۰۰ میلیون دلار خسارت جنگ به میراث تاریخی اصفهان

استاندار اصفهان گفت: در جریان جنگ اخیر، حدود ۵۰۰ میلیون دلار خسارت به میراث تاریخی استان وارد شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی جمالی‌نژاد روز پنجشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به خسارات وارد شده به برخی بناهای تاریخی اظهار داشت: در جریان جنگ اخیر، ۲۱ اثر تاریخی استان اصفهان دچار آسیب شده‌اند و بر اساس برآوردهای اولیه، میزان خسارت وارد شده به میراث فرهنگی استان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.

وی افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مأمور شده است با انجام مستندنگاری دقیق، ارزیابی فنی و اجرای مرمت‌های اضطراری در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اقدامات لازم برای حفاظت و احیای این آثار ارزشمند را در دستور کار قرار دهد.

جمالی نژاد با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی استان تصریح کرد: موضوع جبران خسارات وارد شده به این آثار از طریق مراجع ملی و همچنین ظرفیت‌های بین‌المللی با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی گفت: با وجود خسارات وارد شده، برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام اقدامات حفاظتی و فراهم شدن شرایط بازدید ایمن از بناهای تاریخی در ایام نوروز انجام شده است.

استاندار اصفهان در ادامه به حمایت از تأسیسات گردشگری استان نیز اشاره کرد و افزود: در راستای تداوم فعالیت مراکز گردشگری و حفظ اشتغال فعالان این حوزه، مجموعه‌ای از حمایت‌ها و تسهیلات با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ستادهای اجرایی خدمات سفر در سراسر استان فعال است و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کامل در حال فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی هستند.

