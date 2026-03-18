تاسیسات گازی در پارس جنوبی مورد حمله آمریکایی ها قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بخشی از تاسیسات گازی در پارس جنوبی هدف حمله دشمن صهیونی قرار گرفت.

براساس ارزیابی اولیه پالایشگاه‌های گاز مورد هدف قرار گرفته است.

هنوز جزئیات دقیقی از این حمله مشخص نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از حمله آمریکایی صهیونی به برخی پالایشگاه‌های عسلویه خبر داد و بیان کرد: لحظاتی قبل بخشی از پالایشگاه‌های گازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در عسلویه مورد اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قر‌ار گرفت.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران فعال و گروه‌های امدادی و آتش نشانی در محل حاضر و در حال مهار آتش سوزی هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تاکید کرد: ضروری است شهروندان ضمن رعایت خونسردی و آرامش، از مراجعه به محل حادثه خودداری کنند.

