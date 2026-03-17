دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر با بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر در آستانه اشرفیه

به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، سرهنگ رحمانی گفت: ماموران انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۱۳۵ گرم مادره مخدر ماریجوانا کشف گردید و متهمین ۲۶ و ۳۲ ساله به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی مستمر، اجازه جولان به سوداگران مرگ نخواهد داد.

