به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی به مقصد این میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده از مبداء یکی از کشورهای مسلمان همسایه در شهرستان ساوه ایجاد شده و در راستای مشارکت در تولید تجهیزات انتقال صنعت برق صورت گرفته است.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله مؤثرترین راهکارها برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً ورود منابع مالی نیست، بلکه یک جریان ترکیبی از سرمایه و تکنولوژی است که می‌تواند منجر به افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شود.

