استاندار البرز خبر داد:
تدابیر لازم اعزام مردم به مراسم تدفین پیکر رهبر شهید در تهران و مشهد/پرسنل اداری تعطیلات عید ندارند/ ممنوعیت برگزاری آئین چهارشنبهسوری
استاندار البرز با اشاره به ممنوعیت آئین چهارشنبه سوری و عدم تعطیلی ادارات در ایام نوروز ۱۴۰۵، گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی و شهادت امام خامنهای (ره)، باید تمامی ظرفیتهای امنیتی، فرهنگی و خدماتی برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسم مردمی تا چهلم شهادت، همراه با حزن و اندوه و پرهیز از هرگونه تحریک، با شور و شعور انقلابی ادامه داشته باشد.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی اظهار داشت: با توجه به حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونیستی که منجر به شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای و جمعی از فرماندهان و مردم کشور، بهویژه زنان، کودکان مظلوم و بیگناه شد، همچنین خانههای شهروندان مورد تهاجم موشکهای دشمن قرار گرفت، مردم کشور در وضعیت عزاداری به سر میبرند.
وی افزود: هر شب شاهد دستههای بزرگ عزاداری امام امت در خیابانهای شهر هستیم و دل مؤمنان و مسلمانان جهان را به درد آورده است. بنابراین باید تدابیر لازم را برای برگزاری این مراسمهای مردمی فراهم کنیم تا مردم عزاداریهای باشکوه خود را برگزار کنند.
استاندار البرز با اشاره به حرکتهای مردمی در روزهای اخیر تأکید کرد: مردم با شور انقلابی برای عهد و میثاق دوباره با رهبر شهید و بیعت با حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) به خیابانها میآیند و این نشاندهنده هوشیاری و بصیرت مردم ایران است. ما باید این حرکتها را مدیریت و تسهیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تقاضای مردم شریف و شهید پرور استان، برنامهریزیهای لازم برای اعزام مردم به تهران و مشهد برای شرکت در مراسم رسمی تدفین و چهلم انجام خواهد شد.
استاندار البرز با اشاره به دستورالعملهای ابلاغی در شرایط کنونی تأکید کرد: به طور طبیعی نمیتوان آیین چهارشنبه آخر سال را با وجود مردم عزادار برگزار کرد. دشمن با انفجارهایی که داشته، علاوه بر جان و مال، روح و روان مردم را نیز نشانه گرفته است.
وی ادامه داد: باید از فعالیت کسانی که با مواد محترقه و انفجاری و ایجاد صداهای نامطلوب نسبت به سلب آسایش مردم اقدام میکنند، جلوگیری کرد. هر چند دشمن نیز از این طریق ممکن است اهدافی را دنبال کند، اما ما باید مراقبت کنیم کسی آسیب نبیند و آرامش مردم بهم نخورد.
عبداللهی گفت: نیروهای نظامی و انتظامی باید با رویکردی محترمانه از امنیت مراسم مراقبت کنند. در صورت بروز هرگونه رفتار غیرمتعارف مانند خرید و فروش مواد محترقه، باید از درگیری پرهیز و با رویکرد مدیریتشده این موارد کنترل شود.
استاندار البرز بر توجه ویژه به خانوادههای شهدا تأکید کرد و افزود: خانوادههای شهدای حوادث اخیر، نیازمند پیگیری و سرکشی مستمر هستند. باید بهطور منظم از این خانوادهها دیدن کرده و در صورت نیاز، پشتیبانیهای لازم را فراهم کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: ما امسال تعطیلات عید نداریم. ایام عید باید سر کار باشیم و مراسم و خدمت رسانی را با همان روحیه جهادی و انقلابی ادامه دهیم. از تمام دستگاههای دولتی خواسته شده تا در این ایام، خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.
استاندار البرز در پایان، با ابراز قدردانی از حضور گسترده مردم در شبهای گذشته، از پیروزی بینظیر مردم در عرصه مدیریت بحران یاد کرد و تأکید کرد: این پیروزی را باید تا انتها ادامه داد و مردم را هر شبانهروز تکریم و احترام کرد. ما باید تا چهلم و حتی روزهای نوروز، همین مسیر را با حفظ روحیه انقلابی و جهادی پیش ببریم.