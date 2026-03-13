شهادت ۲۰۶ معلم و دانش آموز/تخریب ۱۲۰ مدرسه در حملات اسرائیل و آمریکا

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، احمد محمودزاده امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان‌های هرمزگان، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین آسیب به مدارس و شهدای معلم و دانش آموز را در این روزها داشتند.

وی افزود: بر اساس دستور وزیر آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس در حال بررسی آسیب‌های مدارس غیردولتی است و برای ارائه تسهیلات به بازسازی مدارس غیردولتی آسیب دیده نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم.

وی با اشاره به افزایش موج حملات به مدارس و دانشگاه‌ها، ادامه داد: این حملات و دعوت از دانش آموزان و دانشجویان برای ایستادگی برابر نظام به خاطر بحث اقتدار علمی است که اقتدار نظامی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد و تمامی پیشرفت‌های کشور نیز از این موضوع نشات می‌گیرد.

محمودزاده تاکید کرد: دشمن با انواع فتنه‌ها، ترورها، تحریم‌ها و تهدیدها در طول سال‌های گذشته از نظر سخت افزاری و نرم افزاری بر روی ایران فشار آورده و به دنبال هویت‌های ساختگی، دروغ پردازی و گمنام کردن دستاوردهای انقلاب و نظام است.

وی افزود: معلمان زحمتکش، وظیفه دشمن شناسی، بصیرت افزایی، روشنگری و جهاد تبیین برای نسل جوان و دانش آموزان را دارند که این امر نیازمند انتقال اطلاعات دقیق به معلمان و از طریق آن‌ها به دانش آموزان است.

وی از اجرای پویش «عشق به رهبر شهیدم» به صورت پایلوت در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این پویش در سه محور دلنوشته، بازگویی بیانات رهبر معظم انقلاب درباره رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی و بیان احساسات و تصاویر حضور در تجمعات روزهای اخیر برگزار می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این پویش در قالب‌های پادکست، ویدیوکست، پوستر، دلنوشته و گزارش‌های مکتوب است.

وی با اشاره به درخواست‌های پرداخت حقوق معلمان، افزود: حقوق معلمان مدارس دولتی زودتر و بیشتر از ماه‌های گذشته پرداخت شده است و برای مدارس غیردولتی نیز از سال گذشته طرح ۳۰ ساعت اجرا می‌شود و معلمان مدارس ۹ ماه یا ۱۲ ماه بیمه و به میزان ۳۰ ساعت حقوق پرداخت می‌کنند.

وی تاکید کرد: معلمان مدارس غیردولتی نیز همچون مدارس دولتی در این روزها درحال تدریس هستند و تعطیلی در آموزش‌ها نداریم بلکه آموزش‌ها به صورت آنلاین ادامه دارد.

محمودزاده افزود: هیچ موسسه‌ای‌ حق عدم پرداخت حقوق‌ معلم در اسفند یا هر ماه دیگری که قرارداد دارند را ندارند.

هفت دانش آموز و یک معلم شهید در آذربایجان شرقی

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: تا امروز در اثر حملات رژیم صهیونی-آمریکایی به استان، هفت دانش آموز شهید و یک دانش آموز مجروح داریم و یک معلم نیز بعد از چند روز بستری در بیمارستان به فیض شهادت رسیده است.

وی از آسیب دیدن ۱۴ مدرسه و اداره آموزش و پرورش ازجمله ساختمان اداره کل استان، مراغه، اداره آموزش و پرورش استثنایی، هسته گزینش و سه مدرسه غیردولتی خبر داد.

وی ادامه داد: مدرسه روستای خاتون آباد در شهرستان سراب که هیچ تجهیزات و مراکز نظامی در اطراف آن وجود نداشت نیز هدف این حملات قرار گرفته است.

صادقی به نحوه ارائه تدریس‌ها در آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: در کنار شبکه شاد و تلویزیون، محتواهایی برای تمامی دروس تهیه شده و هر روز در کانال مربوط به هر کلاس منتشر می‌شود و همچنین بسته‌های آموزشی آماده شده به دانش آموزان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: معلمان در روستاهای فاقد اینترنت در کنار دانش آموزان به صورت حضوری آموزش را ادامه می‌دهند.

وی از احتمال افزایش زمان آموزش تا فصل تابستان برای جبران عقب ماندگی آموزشی خبر داد.

انتهای پیام/