طی دو روز اخیر حادث شد؛
حملات هوایی به مرکز نگهداری معلولان ذهنی، ساختمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی فردیس آسیب زد
مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به آسیب مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس در حمله هوایی شب گذشته، گفت: امروز نیز ساختمان بهزیستی فردیس و ساختمان اورژانس اجتماعی این شهرستان در ادامه بمباران هوایی آمریکایی - صهیونی، آسیب جدی دیدهاند.
به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح با اشاره به اینکه مرکز نگهداری بهزیستی فردیس طی حمله شب گذشته به شهرک وحدت در این شهرستان دچار آسیب شد، اظهار کرد: در این مرکز ۸۰ توانخواه و معلول ذهنی زیر ۱۴ سال نگهداری میشود که حال عمومی آنها در حال حاضر خوب است.
مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به انتقال توانخواهان این مرکز به سایر مراکز بهزیستی استان، گفت: همچنین ساختمان بهزیستی و ساختمان اورژانس اجتماعی فردیس در حملات هوایی امروز، آسیب جدی دید.