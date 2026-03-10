حملات هوایی به مرکز نگهداری معلولان ذهنی، ساختمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی فردیس آسیب زد

به گزارش ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح با اشاره به اینکه مرکز نگهداری بهزیستی فردیس طی حمله شب گذشته به شهرک وحدت در این شهرستان دچار آسیب شد، اظهار کرد: در این مرکز ۸۰ توانخواه و معلول ذهنی زیر ۱۴ سال نگهداری می‌شود که حال عمومی آنها در حال حاضر خوب است.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به انتقال توانخواهان این مرکز به سایر مراکز بهزیستی استان، گفت: همچنین ساختمان بهزیستی و ساختمان اورژانس اجتماعی فردیس در حملات هوایی امروز، آسیب جدی دید.

انتهای پیام/