844 هزار و 384 تراکنش در مرحله دوم خرید کالابرگ استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به مبلغ اختصاص یافته در مرحله دوم طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: مبلغ اختصاص یافته به مرحله دوم طرح کالابرگ یک میلیون تومانی در این استان، 17 هزار و 429 میلیارد و 492 میلیون و 36 هزار و 602 ریال است.

وی ادامه داد: همچنان برنج در صدر خرید این مرحله قرار دارد و تاکنون 5789 میلیارد و 992 میلیارد و 842 میلیون و 615 هزار ریال خریداری شده است. در رتبه‌های بعدی خرید، گوشت قرمز و گوشت سفید نیز پس از برنج بیشترین سهم را در خرید کالابرگ یک میلیون تومانی مردم استان مرکزی دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تعداد فروشگاه‌ها و ترمینال‌های در نظر گرفته شده در استان برای خرید کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی مردم اشاره کرده و اظهار داشت: هم‌اکنون 2000 فروشگاه در قالب بیش از 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ در استان مرکزی فعال است.

