مدیرکل تعاون استان خبر داد:
844 هزار و 384 تراکنش در مرحله دوم خرید کالابرگ استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: فرایند خرید مرحله دوم کالابرگ یک میلیون تومانی در این استان تاکنون به 844 هزار و 384 تراکنش رسید. همچنین تعداد تراکنش خرید خانوارهای استان مرکزی در مرحله دوم خرید کالابرگ یک میلیون تومانی به 539 هزار و 166 رسیده است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به مبلغ اختصاص یافته در مرحله دوم طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: مبلغ اختصاص یافته به مرحله دوم طرح کالابرگ یک میلیون تومانی در این استان، 17 هزار و 429 میلیارد و 492 میلیون و 36 هزار و 602 ریال است.
وی ادامه داد: همچنان برنج در صدر خرید این مرحله قرار دارد و تاکنون 5789 میلیارد و 992 میلیارد و 842 میلیون و 615 هزار ریال خریداری شده است. در رتبههای بعدی خرید، گوشت قرمز و گوشت سفید نیز پس از برنج بیشترین سهم را در خرید کالابرگ یک میلیون تومانی مردم استان مرکزی دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به تعداد فروشگاهها و ترمینالهای در نظر گرفته شده در استان برای خرید کالابرگ یک میلیون تومانی از سوی مردم اشاره کرده و اظهار داشت: هماکنون 2000 فروشگاه در قالب بیش از 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ در استان مرکزی فعال است.