کاشیهای «مسجد جامع عباسی» بر اثر موج حملات به اصفهان فرو ریخت
معاون اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از فروریختن کاشیهای ایوانهای مسجد تاریخی و جامع عباسی بر اثر موج حملات به اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سید روحالله سیدالعسگری افزود: صبح امروز، حوالی ساعت هشت در پی حملاتی که به خیابان پاسداران در نزدیکی میدان نقشجهان شد، کاشیهای ایوانهای شمالی و غربی مسجد جامع عباسی در برخی نقاط دچار ریزش شد.
وی گفت: مسجد جامع عباسی در مجموعه ثبت جهانی میدان نقشجهان قرار دارد که از موج انفجارها و حملات دشمن دچار آسیب شده است.
معاون میراثفرهنگ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تصریح کرد: مصالح بناهای تاریخی از جمله مسجد جامع عباسی بنایی ست و در حالی که ملاتهای قدیمی زیر کاشیها و تزیینات آن دچار فرسودگی ست، موج حملات، میتواند براحتی موجب آسیب به تزیینات و مصالح این اماکن شود.
سیدالعسگری اظهار داشت: اصفهان شهری تاریخی است و آثار میراث فرهنگی در همه جای آن به وفور وجود دارد، در نتیجه تجاوزهای مکرر دشمن به این شهر موزه میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه آثار تاریخی آن کند.
وی افزود: اصفهان شهری با بناهای تاریخی ثبت جهانی است و از این رو طبق کنوانسیونهای بینالمللی باید این آثار از آسیبها و حملات جنگ مصون بمانند.
سیدالعسگری اظهار داشت: در راستای حفاظت بیشتر بناهای تاریخی و ثبت جهانی اصفهان با وجود حملات گسترده ائتلاف آمریکایی صهیونیستی، روز گذشته با نصب« سپر آبی» بر فراز این آثار به خصوص اماکنی که در نزدیکی مراکز سیاسی و نظامی هستند، کوشیده شد نشان دهیم که این محوطهها غیرنظامی ، فرهنگی و تاریخی هستند تا بدین واسطه برای آنها مصونیت ایجاد کنیم.
به گفته معاون اداره کل میراثفرهنگی اصفهان، علاوه بر مسجد جامع عباسی، «عمارت هنر و پیشه»، که مقر اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان است نیز در برخی قسمتها آسیب دیده است.
سید العسگری افزود: آسیبهای وارد شده به عمارت هنر و پیشه بیشتر در بخشهای جدید و الحاقی بوده و قسمتهای اصلی بنا تنها در سقف کاذب آسیب دیدهاند.
به گفته وی عمارت هنر و پیشه واقع در خیابان تاریخی چهارباغ اصفهان نیز در پی حملات صبح امروز به اصفهان در حوالی مراکز تاریخی شهر چون میدان نقشجهان و گذر چهارباغ دچار آسیب شده است.