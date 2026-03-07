فردا؛ آیین تشییع شهدای شهرداری شیراز از میدان شهدا تا حرم شاهچراغ (ع)
به گزارش ایلنا، پیکر مطهر شهدای شهرداری شیراز در جنگ رمضان، ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه ۱۷ اسفندماه از میدان شهدا تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تشییع خواهند شد.
این آیین با حضور مقامات ارشد شهری و استانی، خانواده بزرگ مدیریت شهری و آحاد مردم ولایتمدار شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار میشود.
یادآور میشود، شهدای مظلوم شهرداری شیراز در حالی که مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمات به شهروندان بودند، در جریان جنایت جنگی آمریکایی-صهیونی در شهرک زیباشهر در منطقه ۳ شهرداری شیراز به درجه رفیع شهادت نائل شدند.