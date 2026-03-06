سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس اعلام کرد:
۲۰ شهید در حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیباشهر شیراز/ ۳۰ نفر مجروح تاکنون
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به ارتکاب جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی شهرک زیباشهر شیراز اعلام کرد که در این حمله تروریستی، تاکنون ۲۰ نفر از شهروندان بیگناه به شهادت رسیده و ۳۰ نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی در گفت و گو با خبرنگاران با محکومیت حادثه تلخ حمله رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به پارک شهرک زیباشهر شیراز اظهار کرد: دشمن در این حمله امنیت غیرنظامیان را هدف قرار داد.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساخت های خدماتی شهر افزود: در این حمله، ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ به طور کامل تخریب شد؛ همچنین به تاسیسات و تجهیزات شهرداری شیراز نیز خسارتهایی وارد آمد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اعلام جزئیات بیشتر درباره آمار قربانیان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ نفر از همشهریانمان به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر نیز مجروح شدند که مجروحان بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
حسنی تصریح کرد: عملیات آواربرداری توسط دستگاههای امدادرسان در حال انجام است و تیمهای ارزیاب برای بررسی ابعاد حادثه در محل مستقر هستند.
وی در ادامه هشدار داد و گفت: همزمان با پاسخ محکم و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، عناصر نفوذی و خودفروخته، اقدام به یک جنگ روانی در سطح استان کردهاند.
حسنی با اشاره به روشهای این جنگ روانی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، این عناصر با مراجعه به درب منازل شهروندان در شهرهای مختلف استان فارس و با عناوین جعلی همچون مامور دولتی، نیروی امدادی یا بسیج، مردم را به تخلیه منازل و خروج از شهرها دعوت میکنند.
وی این تحرکات را کاملا دروغ خواند و تاکید کرد: این شایعات با هدف ایجاد رعب و وحشت و به هم ریختن نظم عمومی طراحی شده است.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس ضمن تقدیر از هوشیاری مردم که همواره حافظ امنیت این مرز و بوم بودهاند، گفت: هیچگونه دستور رسمی مبنی بر تخلیه منازل یا خروج از شهرها از سوی نهادهای ذیصلاح صادر نشده است؛ از مردم شریف استان تقاضا میشود اخبار را صرفاً از طریق مراجع رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی دنبال کنند.
حسنی همچنین از شهروندان خواست از هرگونه گفتوگو و تعامل با این افراد مشکوک خودداری کرده و در اسرع وقت موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
وی از تمامی هماستانیهای عزیز تقاضا کرد در صورت مواجهه با این عوامل مزدور و یا مشاهده هرگونه تحرکات مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی استان اطلاع دهند.