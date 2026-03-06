معاون اداره‌کل آموزش و پرورش استان گلستان خبر داد:

آمادگی ۱۲۵ مدرسه جهت میزبانی از مردم در شرایط جنگی و ایام نوروز

معاون اداره‌کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: ۱۲۵ مدرسه با ۱۰۰۰ کلاس در استان گلستان جهت میزبانی از هم میهنان عزیز در شرایط جنگی و ایام نوروز آماده است.

به گزارش ایلنا از گلستان صادق قوانلو معاون پژوهش در جلسه ستاد اسکان نوروزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان گلستان با اعلام این خبر گفت: تعداد مدارس آماده شده برای اسکان نوروزی و اضطراری، ۱۲۵ مدرسه در قالب ۱۰۰۰ کلاس شامل ۲۲۸ کلاس ویژه، ۵۵۰ کلاس "الف" و ۱۹۴ کلاس "ب" در قالب ۱۹ پایگاه می باشد.

 وی در این جلسه با تشکر از تلاش های اعضای ستاد اسکان افزود: اسکان موقت نوروزی فرهنگیان باید‌ در راستای تکریم هرچه بیشتر فرهنگیان و مسافرین عزیز گام بردارد. همچنین با توجه به حملات رژیم غاصب صهیونیستی احترام به میهمانان،کیفیت پذیرایی و بهداشت اتاق های اسکان اهمیت بیش از پیش دارد که مسئولین امر باید در این خصوص کوشا باشند.

 همچنین قوانلو افزود: مدارس و مراکز اسکان باید سیاه پوش قائد امت مقام معظم رهبری و شهدای جنگ رمضان باشند. 

 وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و امنیتی در مراکز اسکان توسط مسئولین هر محل ابراز امیدواری کرد که جنگ فعلی با پیروزی سپاه اسلام و نابودی صهیونیست به پایان برسد.

