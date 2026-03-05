توزیع سیار مرغ منجمد در نقاط کم برخوردار فارس

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس از توزیع سیار مرغ منجمد در شرایط حساس کنونی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری کوچی بیان کرد: با هدف آرامش در بازار در شرایطی که کشور تحت حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارد جهت کاهش فشار اقتصادی و روانی اقشار مختلف جامعه ،اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس اقدام به توزیع سیار مرغ منجمد در نقاط کم برخوردار کلان شهر شیراز کرده است.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس اظهار کرد: در این روزهای بحرانی مجموعه پشتیبانی امور دام استان فارس بدون وقفه و‌با تمام توان به فعالیت خود ادامه می دهد تا کوچکترین خللی در زنجیره های تامین ،توزیع و خدمت رسانی به تولید کنندگان ایجاد نشود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
