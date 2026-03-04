 دقایقی پیش یک نقطه از استان یزد مورد هدف واقع شد

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: به غیر از نقطه مورد هدف واقع شده که در خارج محدوده شهر یزد بوده، هیچ کدام از شهرستان‌های دیگر استان مورد حمله واقع نشدند.

وی افزود: تعداد تلفات و خسارت‌های احتمالی توسط تیم‌های مربوطه در حال بررسی است و به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

دهستانی تصریح کرد: در حال حاضر آسمان استان یزد امن است و خواهشمندیم همشهریان از انتشار شایعات خودداری کنند.

