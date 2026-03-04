معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد:
دقایقی پیش یک نقطه از استان یزد مورد هدف واقع شد
معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفت: دقایقی پیش به یک نقطه از استان یزد توسط دشمنان صهیونیستی حمله شد که این نقطه در خارج محدوده شهری یزد بوده است.
به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: به غیر از نقطه مورد هدف واقع شده که در خارج محدوده شهر یزد بوده، هیچ کدام از شهرستانهای دیگر استان مورد حمله واقع نشدند.
وی افزود: تعداد تلفات و خسارتهای احتمالی توسط تیمهای مربوطه در حال بررسی است و به زودی اطلاع رسانی میشود.
دهستانی تصریح کرد: در حال حاضر آسمان استان یزد امن است و خواهشمندیم همشهریان از انتشار شایعات خودداری کنند.