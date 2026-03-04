آمار شهدای قزوین به 13 نفر رسید
سخنگوی شورای تامین استان قزوین از شهادت 13 نفر از هماستانیها در حملات آمریکا و اسرائیل خبر داد و گفت: از این تعداد 7 نفر بیرون از استان شهید شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این رابطه گفت: پیکر پاک یکی از این شهدا روز گذشته در شهرستان تاکستان با حضور پرشور مردم و مسوولان استانی تشییع و به خاک سپرده شده و مراسم مابقی شهدا نیز طی روزهای آینده در استان برگزار میشود.
وی همچنین به شهادت 6 شهروند قزوینی در داخل استان قزوین اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون 27 نفر در استان نیز بر اثر حملات پهپادی رژیم صهیونیستی و آمریکایی مجروح شدهاند.
احمدپور تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ یک از اماکن، ابنیهها و تاسیسات نظامی و سیاسی استان قزوین در تجاوزهای آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکایی آسیب و خسارتی ندیدهاند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
به گفته سخنگوی شورای تامین استان قزوین، مواکب استان قزوین نیز از سوی تشکلهای مردمی و ادارهکل اوقاف و امور خیریه واز امروز فعال شده تا از ساعت افطار تا پاسی از شب به ارایه خدمت رسانی به مردم اقدام کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: حفظ آرامش در طول این روزها یکی از مهمترین موضوعاتی است که بایستی در جامعه مورد توجه اقشار مختلف اجتماعی قرار گیرد و مجددا به مردم تاکید میکنیم که نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی نداشته باشند.