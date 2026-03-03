استاندار خوزستان از روند عادی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر استان خبر داد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند در جریان بازدید از بندر امام خمینی، گفت: بحمدلله کارها با یک روند مناسبی در حال انجام هست. بالغ بر یک میلیون تن کالای اساسی ترخیص شده و آماده خروج از بندر است.

وی افزود: میزان تخلیه از کشتی‌ها، بارگیری کامیون‌ها و خروج آنها از بندر در حال افزایش است و کالاهای اساسی به عمق کشور و نقاط مورد نیاز ارسال می‌شود.

استاندار خوزستان اظهار داشت: امروز از چند سوله و مجموعه‌هایی که کالاهای اساسی در آن ذخیره‌سازی شده بازدید کردیم. خوشبختانه شرایط نگهداری کالاها مناسب است و در مجموع روند کار یک روند مناسبی است که ورود این کالاها به بازار تاثیر مناسبی بر تامین مایحتاج مردم در استان و کشور خواهد داشت.

موالی‌زاده عنوان کرد: خوشبختانه ما در زمینه تامین کالاهای مختلف مشکل خاصی نداریم و فعالیتها دارد به شکل طبیعی انجام میشود و انشاءالله به شرایط قبل از جنگ باز خواهیم گشت.

