خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار خوزستان از روند عادی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر استان خبر داد

کد خبر : 1758157
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خوزستان، گفت: روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر استان به شکل عادی در جریان است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند در جریان بازدید از بندر امام خمینی، گفت: بحمدلله کارها با یک روند مناسبی در حال انجام هست. بالغ بر یک میلیون تن کالای اساسی ترخیص شده و آماده خروج از بندر است.

وی افزود: میزان تخلیه از کشتی‌ها، بارگیری کامیون‌ها و خروج آنها از بندر در حال افزایش است و کالاهای اساسی به عمق کشور و نقاط مورد نیاز ارسال می‌شود.

استاندار خوزستان اظهار داشت: امروز از چند سوله و مجموعه‌هایی که کالاهای اساسی در آن ذخیره‌سازی شده بازدید کردیم. خوشبختانه شرایط نگهداری کالاها مناسب است و در مجموع روند کار یک روند مناسبی است که ورود این کالاها به بازار تاثیر مناسبی بر تامین مایحتاج مردم در استان و کشور خواهد داشت.

موالی‌زاده عنوان کرد: خوشبختانه ما در زمینه تامین کالاهای مختلف مشکل خاصی نداریم و فعالیتها دارد به شکل طبیعی انجام میشود و انشاءالله به شرایط قبل از جنگ باز خواهیم گشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل