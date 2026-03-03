به گزارش ایلنا، محمد فلاحتی افزود: روز گذشته تنش‌هایی در بازار استان مرکزی در خصوص سیب‌زمینی وجود داشت که با یک اقدام فوری 50 تن سیب‌زمینی از انبار همدان تأمین و وارد شد و امروز در حال توزیع با قیمت 500 هزار ریال برای مصرف‌کننده است.

وی به ذخیره مطلوب کالاهای اساسی در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ذخایر کالا به ویژه روغن، برنج، شکر و مرغ منجمد در سطح این استان بسیار مطلوب و حداقل برای مدت 6 ماه ذخیره کامل و بیش از نیاز استان وجود دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به توزیع برنج دولتی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: برنج دولتی نیز در این استان آماده توزیع است. هم‌اکنون تقاضایی در بازار برای توزیع وجود ندارد و به محض نیاز بازار عرضه انجام می‌شود.

فلاحتی به میزان شکر موجود در بازار استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: شکر موجود در بازار بیش از نیاز این استان است و قیمت آن حتی از نرخ شکر دولتی نیز کمتر است. بر این اساس فعلاً بازار استان نیاز به توزیع شکر دولتی ندارد.

وی بیان داشت: روز نخست آغاز جنگ تمهیدات لازم برای تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم در نظر گرفته شد و نانوایی‌ها به صورت کشیک شبانه‌روزی فعالیت داشتند. با تمهیدات اندیشیده شده، دیگر صف طولانی در نانوایی‌های استان مرکزی وجود ندارد.

