اسامی اولیه شهدای حمله به مدرسه میناب اعلام شد

به گزارش ایلنا، اسامی اولیه ۵۷ شهید حمله وحشیانه دشمن به این واحد آموزشی به این شرح است.

۱- هنا دهقانی

۲- فاطمه سالاری

۳- رضا حبشیان

۴- آریا بهادری

۵- علی اصغر زائری

۶- زهرا بهرامی

۷- احمد سلطانی

۸- حامد پرعاشق نژاد

۹- مهدیس نظری

۱۰- آتنا چمنی نژاد

۱۱- امیرقاسم زائری

۱۲- فاطمه درازهی

۱۳- آراد احمدی زاده

۱۴- سامان کریم‌زاده

۱۵- فاطمه شهدادی

۱۶- نادیا شه میری

۱۷ - پرهام رنجبری

۱۸- محمود غلامیانی

۱۹- فاطمه رهدار

۲۰ - امیرحسن رسولی سلیمانی

۲۱- زهرا بهروزی

۲۲- محمدحاتم رئیسی

۲۳- آسنا رئیسی

۲۴- بنیامین جنگجو

۲۵- محمدصدرا زارعی

۲۶- مریم پازرک

۲۷- لیانا محمدی

۲۸- ماندانا سالاری

۲۹- سارا شایسته

۳۰- ضحا پسند

۳۱- اسری ذاکری

۳۲- سلما ذاکری

۳۳- فاطمه طاهری فرد

۳۴- زهرا انصاری

۳۵- فاطمه فدوی

۳۶- مهنا زارعی

۳۷- اطهره زارعی

۳۸- علیرضا زارعی

۳۹- محمدرضا شه سواری

۴۰- سمیرا بسارده

۴۱- احسان سالمی نیا

۴۲- فاطمه زهرا کریمی

۴۳- زینب بهرامی

۴۴- محمد شه دوستی

۴۵- رضا بارانی

۴۶- آتنا احمدزاده

۴۷- خدیجه درویشی

۴۸- رقیه کریمی

۴۹- رضا رنجبر

۵۰- مرضیه بشیری فر

۵۱- محمدمهدی چگینی نیا

۵۲- محمدیان بهرامی

۵۳- علی اکبر کریانی پاک

۵۴- حنانه مهدیخواه

۵۵- فرشته سنگرزاده

۵۶- محمدعلی کریانی پاک

۵۷- پارسا مختاری نسب

اسامی سایر شهدای این جنایت جنگی متعاقبا به این فهرست اضافه و تکمیل خواهد شد.

در حمله وحشیانه روز شنبه رژیم خبیث صهیونیستی و امریکای جنایتکار به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه میناب ۱۶۵ نفر شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.

مراسم تشییع و تدفین شهدای این حمله ددمنشانه، فردا سه‌شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۸ صبح از میدان شهدای شهر میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

