اسامی اولیه شهدای حمله به مدرسه میناب اعلام شد
فرمانداری ویژه شهرستان میناب در اطلاعیه ای اسامی شهدای حمله رژیم آمریکایی - صهیونیستی به دبستان دخترانه شجره طیبه این شهرستان که تاکنون شناسایی شدهاند را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، اسامی اولیه ۵۷ شهید حمله وحشیانه دشمن به این واحد آموزشی به این شرح است.
۱- هنا دهقانی
۲- فاطمه سالاری
۳- رضا حبشیان
۴- آریا بهادری
۵- علی اصغر زائری
۶- زهرا بهرامی
۷- احمد سلطانی
۸- حامد پرعاشق نژاد
۹- مهدیس نظری
۱۰- آتنا چمنی نژاد
۱۱- امیرقاسم زائری
۱۲- فاطمه درازهی
۱۳- آراد احمدی زاده
۱۴- سامان کریمزاده
۱۵- فاطمه شهدادی
۱۶- نادیا شه میری
۱۷ - پرهام رنجبری
۱۸- محمود غلامیانی
۱۹- فاطمه رهدار
۲۰ - امیرحسن رسولی سلیمانی
۲۱- زهرا بهروزی
۲۲- محمدحاتم رئیسی
۲۳- آسنا رئیسی
۲۴- بنیامین جنگجو
۲۵- محمدصدرا زارعی
۲۶- مریم پازرک
۲۷- لیانا محمدی
۲۸- ماندانا سالاری
۲۹- سارا شایسته
۳۰- ضحا پسند
۳۱- اسری ذاکری
۳۲- سلما ذاکری
۳۳- فاطمه طاهری فرد
۳۴- زهرا انصاری
۳۵- فاطمه فدوی
۳۶- مهنا زارعی
۳۷- اطهره زارعی
۳۸- علیرضا زارعی
۳۹- محمدرضا شه سواری
۴۰- سمیرا بسارده
۴۱- احسان سالمی نیا
۴۲- فاطمه زهرا کریمی
۴۳- زینب بهرامی
۴۴- محمد شه دوستی
۴۵- رضا بارانی
۴۶- آتنا احمدزاده
۴۷- خدیجه درویشی
۴۸- رقیه کریمی
۴۹- رضا رنجبر
۵۰- مرضیه بشیری فر
۵۱- محمدمهدی چگینی نیا
۵۲- محمدیان بهرامی
۵۳- علی اکبر کریانی پاک
۵۴- حنانه مهدیخواه
۵۵- فرشته سنگرزاده
۵۶- محمدعلی کریانی پاک
۵۷- پارسا مختاری نسب
اسامی سایر شهدای این جنایت جنگی متعاقبا به این فهرست اضافه و تکمیل خواهد شد.
در حمله وحشیانه روز شنبه رژیم خبیث صهیونیستی و امریکای جنایتکار به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه میناب ۱۶۵ نفر شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.
مراسم تشییع و تدفین شهدای این حمله ددمنشانه، فردا سهشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۸ صبح از میدان شهدای شهر میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا برگزار خواهد شد.