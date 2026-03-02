تشییع ٢١ شهید حادثه تروریستی ضدبشری آمریکا و اسرائیل در لامرد فارس/اعلام انزجار مردم لامرد از جنایت خونین آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عصر امروز (دوشنبه، ١١ اسفند ١۴٠۴)، شهرستان لامرد شاهد حضور حماسی و باشکوه مردم ولایتمدار و اقشار مختلف در مراسم تشییع پیکر ٢١ شهید حمله تروریستی آمریکا و اسرائیل به مناطق مسکونی این شهر بود. مردم لامرد در این مراسم، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، انزجار و محکومیت قاطع خود را نسبت به اقدامات ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام داشتند.

این مراسم از میدان انقلاب(حسین آباد) تا میدان امام(ره) لامرد با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، جلوه‌ای از اتحاد ملی و ایستادگی در برابر تروریسم بود. شعارهای کوبنده حضار، خشم و انزجار عمومی از جنایتکاران را به تصویر کشید و یاد و خاطره شهدای این جنایت خونین را گرامی داشت.

پس از اقامه نماز توسط امام جمعه لامرد و وداع باشکوه مردم با پیکر مطهر شهدا، آنان برای خاکسپاری به زادگاه‌هایشان منتقل شدند تا در جوار رحمت الهی آرام گیرند.

