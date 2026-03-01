امپریالیسم غلط کرده که نظام را مورد هدف قرار دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در مراسم تجمع مردم مجاهد و عزادار استان قزوین در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی که با حضور بیش از هزاران نفر از مردم قزوین، مقابل استانداری قزوین برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب به ملت بزرگ ایران، آزادی‌خواهان جهان و مردم قزوین تصریح کرد: خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی خبری سخت و جانکاه بود.

وی افزود: رهبر شهید همه عمر خود را در راه عدالت، آزادی، استقلال و پویایی ملت و امت اسلامی صرف کرد و در نهایت افتخار مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید؛ اما دشمنان بدانند که خللی در مسیر راه ایشان ایجاد نخواهد شد.

استاندار قزوین بیان کرد: رهبر ما سال‌ها پرچم مبارزه با امپریالیسم، استبداد و استعمار را در دست گرفت؛ امروز این پرچم به زمین نیافتاده است؛ رهبر عظیم‌الشان شهید فرزندان خلفی در کشور تربیت کرده است که هرکدام از آن‌ها امروز می‌توانند سکاندار نظام اسلامی باشند.

نوذری تأکید کرد: در طول تاریخ رهبران مختلفی داشتیم اما تنها برخی رهبران مانند حضرت امام خمینی (ره) و فرزند خلف او رهبر شهید تاریخ‌ساز و ماندگار شدند؛ این راه مسیر کربلا است و در تاریخ تشییع می‌خوانیم که مسیر شهادت مسیر آزادگی است و ما ملت امام حسین (ع) هستیم.

وی ادامه داد: امروز رهبر امت اسلامی به دست شقی‌ترین انسان ‌ها به شهادت رسید؛ ترامپ و نتانیاهو که ادعای آزادی داشتند، بیش از 140 دانش‌آموز را در کشور غریبانه به شهادت رساندند؛ ترامپ ملعون و جیره‌خواران او مدعی آزادی بودند اما در آبیک دانش‌آموز کلاس پنجمی را به شهادت رساندند؛ آن‌ها باید پاسخگو باشند که با کدام عدالت، کنوانسیون جهانی و معیارهای بین المللی حق دارید رهبر یک کشور را مورد هدف قرار دهید.

وی تاکید کرد: مسیر نظام جمهوری اسلامی مشخص است؛ امروز بلافاصله براساس اصل 111 قانون اساسی شورای موقت رهبری تشکیل شد، شک نداشته باشید که راه امام (ره) در مسیر انقلاب و رهبری ادامه خواهد داشت؛ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیست بدانند و آگاه باشند نیروهای مقتدر و مسلح انتقام سختی خواهند گرفت.

استاندار قزوین خطاب به مردم عزیز و شریف قزوین، بیان کرد: شما ثابت کرده‌اید که در مسیر رهبر شهید هستید؛ راه و مسیر همان است؛ امروز نیروهای مسلح ضربه سهمگینی به آمریکا و رژیم صهیونسیتی می‌زند و خلیج فارس گورستان ناوهای آمریکایی خواهد شد.

نوذری اضافه کرد: همانطور که رهبر شهید امام و مقتدای ما فرمودند اتحاد مقدس باید مورد توجه قرار بگیرد؛ باید صبور و متحد و برای ایران یکدل باشیم؛ امپریالیسم غلط کرده است که نظام را مورد هدف قرار دهد؛ این نظام؛ نظام امام حسین (ع) است؛ این وعده خداوند است امروز شاید آمریکا و رژیم صهیونسیتی شبکه‌های مختلف موج‌های خبری را پوشش دهند.

وی ادامه داد: اما اینها مثل کف روی آب هستند و آنها از بین خواهند رفت، امروز دکتر پزشکیان ساعاتی پیش پیامی دادند و وعده دادند که ما در مسیر امام و رهبر شهید خواهیم بود و انتقام سختی از دشمن خواهیم گرفت.

