شهادت ۴ تن از فرزندان انتظامی آذربایجان غربی در پی جنایت رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، در پی به شهادت رسیدن ۴ تن از فرزندان انتظامی استان، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در خصوص جزئیات مراسم تشییع پیکر ۴ شهید گران‌قدر انتظامی استان اطلاعیه منتشر شد.

در این اطلاعیه آمده است؛

اسامی شهدای والامقام انتظامی استان به شرح زیر اعلام شد:۱. شهید سرهنگ سیدقاسم رضوی۲. شهید سرهنگ اورجعلی درستی۳. شهید ستوان‌دوم یاسر میکائیلی۴. شهید سرباز وظیفه محمد رضا نوروزی

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان والامقام، روز دوشنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح در میدان انقلاب ارومیه (میدان ایالت) برگزار خواهد شد.

