شهادت ۴ تن از فرزندان انتظامی آذربایجان غربی در پی جنایت رژیم صهیونیستی

در پی حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی ۴تن از کارکنان فرماندهی انتظامی استان شهید شدند.

به گزارش ایلنا، در پی به شهادت رسیدن ۴ تن از فرزندان انتظامی استان، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در خصوص جزئیات مراسم تشییع پیکر ۴ شهید گران‌قدر انتظامی استان اطلاعیه منتشر شد.

در این اطلاعیه آمده است؛

اسامی شهدای والامقام انتظامی استان به شرح زیر اعلام شد:۱. شهید سرهنگ سیدقاسم رضوی۲. شهید سرهنگ اورجعلی درستی۳. شهید ستوان‌دوم یاسر میکائیلی۴. شهید سرباز وظیفه محمد رضا نوروزی

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان والامقام، روز دوشنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح در میدان انقلاب ارومیه (میدان ایالت) برگزار خواهد شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل