مدیرکل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خبر داد:

تجاوز دشمن به باند فرودگاه و یک نقطه در شمال تبریز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به باند فرودگاه و یک نقطه در شمال تبریز در صبح روز یکشنبه، ۱۰ اسفند خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی گفت: امروز ساعت ۷ صبح باند فرودگاه تبریز مورد تهاجم حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت.

وی ادامه داد: آمار دقیق از خسارت این حمله گزارش نشده است.

وی همچنین در خصوص شنیده شدن صدای انفجار از شمال تبریز در ساعاتی پیش گفت: انفجاری در این منطقه رخ داده که جزییات آن پس از تکمیل اطلاعات اعلام‌می‌شود.

