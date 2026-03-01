مدیرکل بحران استانداری آذربایجانشرقی خبر داد:
تجاوز دشمن به باند فرودگاه و یک نقطه در شمال تبریز
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به باند فرودگاه و یک نقطه در شمال تبریز در صبح روز یکشنبه، ۱۰ اسفند خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی گفت: امروز ساعت ۷ صبح باند فرودگاه تبریز مورد تهاجم حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت.
وی ادامه داد: آمار دقیق از خسارت این حمله گزارش نشده است.
وی همچنین در خصوص شنیده شدن صدای انفجار از شمال تبریز در ساعاتی پیش گفت: انفجاری در این منطقه رخ داده که جزییات آن پس از تکمیل اطلاعات اعلاممیشود.