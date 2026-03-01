به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است که به محض دریافت گزارش حادثه بلافاصله تیم‌های عملیاتی در قالب 3 تیم به محل سانحه فوق اعزام شدند. در این حادثه رانندگی 2 نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شده است.

همچنین در اطلاعیه روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل عنوان شده است که مصدوم این حادثه رانندگی توسط تیم اورژانس‌ به مراکز درمانی انتقال داده شد. پژو 405 نیز که دچار حریق شده بود توسط عوامل آتش نشانی اطفای حریق شد.

