روابطعمومی هلالاحمر استان اردبیل اعلام کرد:
2 کشته در پی حادثه رانندگی محور مواصلاتی پارسآباد - مشگینشهر / یک نفر مصدوم شده است
روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان اردبیل با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 در محور مواصلاتی پارسآباد - مشگینشهر 2 کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است که به محض دریافت گزارش حادثه بلافاصله تیمهای عملیاتی در قالب 3 تیم به محل سانحه فوق اعزام شدند. در این حادثه رانندگی 2 نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شده است.
همچنین در اطلاعیه روابطعمومی جمعیت هلالاحمر استان اردبیل عنوان شده است که مصدوم این حادثه رانندگی توسط تیم اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شد. پژو 405 نیز که دچار حریق شده بود توسط عوامل آتش نشانی اطفای حریق شد.