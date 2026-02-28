سخنگوی شورای تأمین استان خبر داد:
شهادت 2 شهروند استان قزوین در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین با بیان اینکه متأسفانه استان قزوین همانند سایر مناطق کشور مورد آماج حملات موشکی و پهپادی دشمنان قرار گرفت، گفت: حملات پهپادی رژیم صهیونیستی و آمریکایی در شهرستان آبیک موجب شد تا 2 تن از شهروندان این استان به درجه رفیع شهادت نایل شوند.
به گزارش ایلنا، شهرام احمدپور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اثر حملات پهپادی صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، یک دانشآموز کلاس پنجم در اثر برخورد ترکش به ناحیه سر و یکی از سربازان نیز در سایتهای پدافندی شهرستان آبیک به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: مدیریت جنگ 12 روزه تجربه بسیار خوبی برای استان قزوین بوده است. اکنون در مقابل تهاجم دشمن خارجی قرار گرفتهایم و اتحاد و انسجام مردم و دولت بسیار سازنده خواهد بود. از تمامی شهروندان تقاضا میشود آرامش خود را حفظ کنند، چرا که تمامی مسئولان استانی پای کار هستند.
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده کالاهای استراتژیک و مواد غذایی در مراکز فروش این استان آماده عرضه به شهروندان هستند و مشکلی از بابت تأمین مایحتاج وجود ندارد. در این راستا از تمامی مردم تقاضا میشود که دغدغه تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.
احمدپور تصریح کرد: آرد مورد نیاز مصرف استان قزوین تأمین شده و تمامی نانواییهای استان به صورت 3 شیفت در حال کار کردن هستند. همچنین محموله مرغ اعزام شده به استان تهران نیز امروز به استان قزوین برگشت خورد و از بابت تأمین این کالاهای اساسی مشکل خاصی در این استان وجود ندارد.
وی به احتمال حضور مسافرانی از سایر استانها به استان قزوین اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: ظرف روزهای آینده پذیرای مهمانانی از سایر استانهای کشور به استان خواهیم بود. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود اگر مهمانها در استان حضور پیدا کردند، به گرمی مورد استقبال قرار گیرند.