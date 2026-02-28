ادارات فارس فردا باید با حداقل ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری فارس گفت: ادارات فارس فردا باید با حداقل ۵۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود و خدمترسانی به مردم ادامه دهند.
به گزارش ایلنا، انصاری افزود: دستگاههای اجرایی فارس (به جز دستگاههای خدماترسان) بر اساس مصوبه استانداری و با هدف مدیریت شرایط و تداوم خدماترسانی به شهروندان، فردا با نیمی از نیروها انجام وظیفه میکنند.
وی ادامه داد: مادران زیر ۶ سال هم فردا دورکار هستند.
به گفته انصاری؛ فعالیت بانک به روال عادی در جریان است.
دانشگاه و مدارس استان هم تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شدهاند.