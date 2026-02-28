اطلاعیه ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی
یک شهید و 35 مصدوم در آذربایجان شرقی در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی
مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، طی اطلاعیهای، آخرین وضعیت استان آذربایجان شرقی را بعد از حملات آمریکایی-صهیونیستی به میهن اسلامی تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ در تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان، ۱۷ نقطه در استان آذربایجان شرقی مورد حملات موشکی دشمن قرار گرفت. براساس گزارش اورژانس استان، در این حملات، ۳۵ نفر مجروح و یک نفر از هموطنان عزیزمان شهید شد.
تجاوزات رژیم صهیونیستی در همان لحظات اولیه با آمادگی کامل و پاسخگویی دندانشکن نیروهای مسلح کشورمان مواجه شد و ضربات سختی به پایگاههایی آمریکا در منطقه و در خاک رژیم اشغالگر وارد شد.
از مردم شریف استان میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند، به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفا از مراجع رسمی پیگیری کنند.
به اطلاع مردم عزیز میرساند کالاهای اساسی، نان و بنزین به حد کافی تامین شده و هیچگونه نگرانی وجود ندارد. بنابراین جهت تهیه اقلام مورد نیاز به مرور و با آرامش به مراکز فروش مراجعه نمایند تا به شلوغی و ایجاد صف منجر نشود.
مردم عزیز در هنگام فعال بودن پدافندها در منزل بمانند و از حضور در فضای باز خودداری نمایند. همچنین از ازدحام و نزدیک شدن به مراکزی که مورد حمله واقع شده، خودداری کنند.
از مردم فهیم استان میخواهیم جهت حفظ امنیت کشور با نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش همکاری کنند و هرگونه تحرکات مشکوک را به سرشمارههای ۱۱۰ و ۱۱۳ اطلاع دهند.
به استحضار مردم شریف میرساند، تا اطلاع ثانوی، مدارس و دانشگاههای استان تعطیل و ادارات نیز با حضور پنجاه درصد کارکنان دایر خواهد بود. همچنین مراکز امدادی و بانکها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.