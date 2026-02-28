یک شهید و 35 مصدوم در آذربایجان شرقی در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ در تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان، ۱۷ نقطه در استان آذربایجان شرقی مورد حملات موشکی دشمن قرار گرفت. براساس گزارش اورژانس استان، در این حملات، ۳۵ نفر مجروح و یک نفر از هموطنان عزیزمان شهید شد.

تجاوزات رژیم صهیونیستی در همان لحظات اولیه با آمادگی کامل و پاسخگویی دندان‌شکن نیروهای مسلح کشورمان مواجه شد و ضربات سختی به پایگاه‌هایی آمریکا در منطقه و در خاک رژیم اشغالگر وارد شد.

از مردم شریف استان می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند، به شایعات توجه نکنند و اخبار را صرفا از مراجع رسمی پیگیری کنند.

به اطلاع مردم عزیز می‌رساند کالاهای اساسی، نان و بنزین به حد کافی تامین شده و هیچگونه نگرانی وجود ندارد. بنابراین جهت تهیه اقلام مورد نیاز به مرور و با آرامش به مراکز فروش مراجعه نمایند تا به شلوغی و ایجاد صف منجر نشود.

مردم عزیز در هنگام فعال بودن پدافندها در منزل بمانند و از حضور در فضای باز خودداری نمایند. همچنین از ازدحام و نزدیک شدن به مراکزی که مورد حمله واقع شده، خودداری کنند.

از مردم فهیم استان می‌خواهیم جهت حفظ امنیت کشور با نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش همکاری کنند و هرگونه تحرکات مشکوک را به سرشماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۳ اطلاع دهند.

به استحضار مردم شریف می‌رساند، تا اطلاع ثانوی، مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل و ادارات نیز با حضور پنجاه درصد کارکنان دایر خواهد بود. همچنین مراکز امدادی و بانک‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

