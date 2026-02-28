یک دانش‌آموز آبیکی در حمله موشکی به شهادت رسید

در پی اصابت موشک به شهر آبیک یک دانش‌آموز به شهادت رسید و چند تن دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مدیر مدرسه شهرستان آبیک روز شنبه در این رابطه، گفت: حوالی ساعت ۱۱ امروز براثر پرتاب شئی ناشی از پرتاب موشک و یا پهباد به حیاط مدرسه امام رضا (ع) این شهرستان خسارتی وارد آمد.

اسکندری ادامه داد: تعدادی از دانش آموزان این مدرسه مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این رابطه، اظهار کرد: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در شهرستان آبیک متاسفانه منجر به شهادت یک دانش آموز شد.

حسن ارداقیان تصریح کرد: در این حادثه ۲ دانش آموز دیگر مصدوم و در بیمارستان بستری هستند.

 

