یک دانشآموز آبیکی در حمله موشکی به شهادت رسید
در پی اصابت موشک به شهر آبیک یک دانشآموز به شهادت رسید و چند تن دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، مدیر مدرسه شهرستان آبیک روز شنبه در این رابطه، گفت: حوالی ساعت ۱۱ امروز براثر پرتاب شئی ناشی از پرتاب موشک و یا پهباد به حیاط مدرسه امام رضا (ع) این شهرستان خسارتی وارد آمد.
اسکندری ادامه داد: تعدادی از دانش آموزان این مدرسه مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این رابطه، اظهار کرد: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسهای در شهرستان آبیک متاسفانه منجر به شهادت یک دانش آموز شد.
حسن ارداقیان تصریح کرد: در این حادثه ۲ دانش آموز دیگر مصدوم و در بیمارستان بستری هستند.