به گزارش ایلنا از خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد با اشاره به برگزاری کمیته ویژه تخصصی بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی «ره»، اظهار کرد: مدیریت فاضلاب‌ها و پساب‌های پتروشیمی در این منطقه به دلیل وجود اکوسیستم‌های حساس سواحل و خوریات، یک ضرورت زیست‌محیطی و تکلیف قانونی است.

وی تأکید کرد: طرح‌های تصفیه و مدیریت فاضلاب‌ها و پساب‌ها باید بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص اجرا شوند و هرگونه تعلل در این زمینه قابل قبول نیست.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان تصریح کرد: در صورت اجرایی نشدن طرح‌ها و ارائه نکردن برنامه مدیریت فاضلاب، جرایم و خسارت‌های واردشده به اکوسیستم خوریات و سواحل مطابق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها محاسبه و از واحدهای متخلف مطالبه خواهد شد.

کمیته ویژه تخصصی بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب‌های شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام با حضور نمایندگان شرکت صنایع پتروشیمی ایران، شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه و اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

در پایان این نشست مقرر شد برنامه ویژه مدیریت فاضلاب شرکت‌های پتروشیمی منطقه، در اسرع وقت به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ارائه شود.

انتهای پیام/