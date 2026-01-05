خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ گروگان در مبارکه از چنگ آدم‌ربایان آزاد شدند

۱۰ گروگان در مبارکه از چنگ آدم‌ربایان آزاد شدند
کد خبر : 1737843
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند ۴ نفره آدم‌ربایی و گروگان‌گیری در شهرستان مبارکه خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۰ گروگان آزاد و صحیح‌وسالم به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش ایلنا از اصفهان،    سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به مأموران انتظامی پاسگاه دهسرخ شهرستان مبارکه و اعلام خبری مبنی بر اینکه تعدادی از افراد خانواده و نزدیکان وی توسط چند نفر به گروگان گرفته شده و متهمان به‌ازای آزادی هر یک از آن‌ها مبلغ 150 میلیون تومان درخواست ککرده‌اند موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این‌ رابطه با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، محل حضور متهمان و گروگان‌ها در یک منزل متروکه شناسایی و با اعزام چند اکیپ از مأموران پلیس‌های تخصصی و پاسگاه انتظامی به محل طی عملیاتی ضربتی و کاملاً هماهنگ، 4 گروگان‌گیر دستگیر شدند.

بساطی تصریح کرد: در این عملیات 10 گروگان که به مدت 8 روز در زیرزمین این منزل متروکه نگهداری می‌شدند نجات‌یافته و به‌صورت صحیح‌وسالم به آغوش خانواده بازگشتند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه‌ به دستگیری متهمان، پرونده تشکیل و افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی