به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به مأموران انتظامی پاسگاه دهسرخ شهرستان مبارکه و اعلام خبری مبنی بر اینکه تعدادی از افراد خانواده و نزدیکان وی توسط چند نفر به گروگان گرفته شده و متهمان به‌ازای آزادی هر یک از آن‌ها مبلغ 150 میلیون تومان درخواست ککرده‌اند موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این‌ رابطه با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، محل حضور متهمان و گروگان‌ها در یک منزل متروکه شناسایی و با اعزام چند اکیپ از مأموران پلیس‌های تخصصی و پاسگاه انتظامی به محل طی عملیاتی ضربتی و کاملاً هماهنگ، 4 گروگان‌گیر دستگیر شدند.

بساطی تصریح کرد: در این عملیات 10 گروگان که به مدت 8 روز در زیرزمین این منزل متروکه نگهداری می‌شدند نجات‌یافته و به‌صورت صحیح‌وسالم به آغوش خانواده بازگشتند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه‌ به دستگیری متهمان، پرونده تشکیل و افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

