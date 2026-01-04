افزایش پایداری و سکون نسبی جو در استان مرکزی / هشدار زرد شماره 9 آلودگی هوا صادر شد

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به پیامدهای شرایط وارونگی دما در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: وضعیت و شرایط وارونگی دما موجب افزایش پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، به ویژه در شهرستان اراک و سایر مناطق صنعتی این استان می‌شود.

وی به روند کاهشی دما در بازه زمانی روزهای آینده استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: روند کاهش دمای شبانه تا صبح روز دوشنبه 16 دی ماه ادامه دارد و پس از آن نیز سرمای شبانه تا پایان هفته کم‌وبیش ماندگار است، هرچند دمای روزانه در روزهای آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، طی هفته جاری پدیده بارشی در استان مرکزی رخ نخواهد داد. بر همین اساس، هشدار زرد شماره 9 آلودگی هوا از سوی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی صادر شده است.

مرادی تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی جاری که از اول مهر ماه سال 1404 آغاز شده و تا اول مهر ماه سال 1405 ادامه دارد، تاکنون 32.8 میلیمتر بارندگی در استان مرکزی به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد و نسبت به بلند مدت 62 درصد کمتر است.

