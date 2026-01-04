خبرگزاری کار ایران
معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

افزایش پایداری و سکون نسبی جو در استان مرکزی / هشدار زرد شماره 9 آلودگی هوا صادر شد

افزایش پایداری و سکون نسبی جو در استان مرکزی / هشدار زرد شماره 9 آلودگی هوا صادر شد
معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به افزایش پایداری و سکون نسبی جو در این استان اشاره کرده و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از امروز یکشنبه 14 دی ماه تا حداقل روز پنجشنبه 18 دی ماه، شرایط وارونگی دما در استان حاکم است.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به پیامدهای شرایط وارونگی دما در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: وضعیت و شرایط وارونگی دما موجب افزایش پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، به ویژه در شهرستان اراک و سایر مناطق صنعتی این استان می‌شود.

وی به روند کاهشی دما در بازه زمانی روزهای آینده استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: روند کاهش دمای شبانه تا صبح روز دوشنبه 16 دی ماه ادامه دارد و پس از آن نیز سرمای شبانه تا پایان هفته کم‌وبیش ماندگار است، هرچند دمای روزانه در روزهای آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، طی هفته جاری پدیده بارشی در استان مرکزی رخ نخواهد داد. بر همین اساس، هشدار زرد شماره 9 آلودگی هوا از سوی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی صادر شده است.

مرادی تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی جاری که از اول مهر ماه سال 1404 آغاز شده و تا اول مهر ماه سال 1405 ادامه دارد، تاکنون 32.8 میلیمتر بارندگی در استان مرکزی به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد و نسبت به بلند مدت 62 درصد کمتر است.

