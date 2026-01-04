به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در جلسه شورای مسکن استان مقرر شد قرارداد تسهیلات حدود 2000 واحد باقی‌مانده که هنوز با بانک‌ها منعقد نشده، هرچه سریع‌تر نهایی شود تا متقاضیان بتوانند از تسهیلات خود بهره‌مند شوند. در خصوص افزایش سقف تسهیلات از 550 به 650 میلیون تومان نیز تصمیماتی اتخاذ شد و بانک‌های عامل موظف شدند بر اساس ضوابط جدید، روند پرداخت را به تدریج اجرا کنند.

وی به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بنیاد مسکن و شهرهای جدید ارائه شده و برخی مسائل پیمانکاری با حضور پیمانکاران مطرح و تعیین تکلیف شد. روند اجرایی پروژه‌های مسکن مطلوب ارزیابی شده است و دستگاه‌های اجرایی و مشاوران رضایت نسبی از پیشرفت کار دارند. بخشی از واحدهای پروژه‌های بزرگ استان، از جمله پروژه 8112 واحدی، در نیمه نخست سال آینده آماده تحویل خواهد شد.

استاندار مرکزی به میانگین پیشرفت فیزیکی سایر پروژه‌ها مسکن این استان اشاره کرده و اظهار داشت: در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران هرکدام حدود 5000 واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. واحدهای شهر جدید امیرکبیر به صورت ویلایی و واحدهای شهر جدید مهاجران به صورت آپارتمانی اجرا می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها به پیشرفت 50 تا 60 درصد رسیده‌اند و با تکمیل آورده متقاضیان، امکان تبدیل تسهیلات از 550 به 650 میلیون تومان فراهم خواهد شد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در برخی پروژه‌های مسکونی شهر جدید امیرکبیر تأخیرهایی وجود داشته که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این واحدها زودتر تحویل می‌شود. در این راستا متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، در اولویت تحویل قرار می‌گیرند. در مقابل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز موظف شده متناسب با میزان آورده متقاضیان، فازبندی پروژه را انجام دهد تا واحدهای تکمیل‌شده در دهه فجر سال جاری به متقاضیان تحویل شود.

وی بیان داشت: در خصوص تسهیلات دهکی که پیش از این وزارت راه‌وشهرسازی متعهد به تأمین آن بود، تصمیم بر این شد مشکل متقاضیان با ارائه چک حل شود. به این شیوه که واحدهای مسکونی آماده، با ارائه چک در اختیار متقاضی قرار گیرد و پس از نهایی شدن وام اصلی، چک فاقد اثر خواهد شد. این روش برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها و تسهیل در تحویل واحدها اتخاذ شده است. مشکلات سایر متقاضیانی که در پروژه‌های دیگر مشمول تسهیلات دهکی هستند نیز پیگیری خواهند شد.

استاندار مرکزی به نیاز پروژه‌های مسکن این استان به حمایت در بخش زیرساخت و روبناها اشاره داشته و تأکید کرد: در جلسه شورای مسکن استان که در آن دستگاه‌های اجرایی زیربنایی و متولیان ساخت روبناها نیز حضور داشتند، تصمیماتی اتخاذ شد تا روند تکمیل این بخش‌ها سرعت گیرد. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، در بازه زمانی یک تا 2 سال آینده مشکل تمامی متقاضیان مسکن ملی در استان حل شود و واحدها به تدریج تحویل متقاضیان گردد.

