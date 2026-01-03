بارش سنگین برف در ارتفاعات هراز؛ تردد تنها با زنجیرچرخ ممکن است

به گزارش ایلنا، رئیس راهداری محور هراز گفت: امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴، بارش برف به‌صورت مداوم و سنگین در ارتفاعات محور هراز و در محدوده تونل جدید مشاء ادامه دارد.

روانگرد با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر بارش برف در محدوده تونل مشاء بسیار سنگین است و از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌کنیم بدون زنجیرچرخ در این محور تردد نکنند و نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی افزود: همکاران بنده به همراه نیروهای پلیس راه و هلال احمر در محور حضور فعال دارند و عملیات نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر به‌صورت مستمر در حال انجام است.

رئیس راهداری هراز تأکید کرد: رانندگان پیش از تردد از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با احتیاط کامل در این محور کوهستانی تردد کنند.

