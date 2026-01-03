به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی استان، از تحقق بخش قابل توجهی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده خبر داد.

وی با اشاره به پروژه‌های پیشران عمرانی لرستان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران عمرانی استان در سال ۱۴۰۴، حدود ۸.۹ همت اعتبار پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه تا این مرحله، ۶.۹ همت از این میزان تخصیص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده توجه جدی دولت به شتاب‌بخشی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان لرستان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر اهمیت این اعتبارات در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال افزود: تخصیص این منابع می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان ایفا کند و زمینه‌ساز رشد متوازن در بخش‌های مختلف شود.

حسن‌پور در ادامه به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی استان اشاره کرد و گفت: سد معشوره به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص و حیاتی لرستان، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال جاری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سد معشوره نقش کلیدی در تأمین و مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی، کنترل سیلاب‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان خواهد داشت و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود معیشت مردم و افزایش ظرفیت‌های تولیدی لرستان داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تخصیص به‌موقع اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی استان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک برای مردم استان ملموس شود.

