خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان خبر داد؛

اختصاص یک‌هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه احداث سد معشوره

اختصاص یک‌هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه احداث سد معشوره
کد خبر : 1736812
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان از اختصاص بالغ بر یک‌هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال جاری به پروژه احداث سد معشوره خبر داد.

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی استان، از تحقق بخش قابل توجهی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده خبر داد. 

وی با اشاره به پروژه‌های پیشران عمرانی لرستان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران عمرانی استان در سال ۱۴۰۴، حدود ۸.۹ همت اعتبار پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه تا این مرحله، ۶.۹ همت از این میزان تخصیص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده توجه جدی دولت به شتاب‌بخشی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان لرستان است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر اهمیت این اعتبارات در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال افزود: تخصیص این منابع می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان ایفا کند و زمینه‌ساز رشد متوازن در بخش‌های مختلف شود. 

حسن‌پور در ادامه به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی استان اشاره کرد و گفت: سد معشوره به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص و حیاتی لرستان، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال جاری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص خواهد یافت. 

وی خاطرنشان کرد: اجرای سد معشوره نقش کلیدی در تأمین و مدیریت منابع آب، توسعه کشاورزی، کنترل سیلاب‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان خواهد داشت و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود معیشت مردم و افزایش ظرفیت‌های تولیدی لرستان داشته باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تخصیص به‌موقع اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های عمرانی استان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک برای مردم استان ملموس شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی