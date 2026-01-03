خبرگزاری کار ایران
اعزام تیم بهداشتی به غرب اهواز پس از مشاهده علائم مشکوک به هاری در دام‌های عشایری

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز اعلام کرد: در پی گزارش مشاهده علائم نگران‌کننده در دام‌های عشایری مناطق صعب‌العبور غرب اهواز، مرکز بهداشت غرب اهواز با اعزام فوری تیم تخصصی، اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کاووس کریمی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده علائم غیرعادی و نگران‌کننده در چند رأس دام متعلق به یکی از خانوارهای عشایری ساکن مناطق صعب‌العبور غرب اهواز، بلافاصله تیمی تخصصی متشکل از کارشناس بیماری‌های مشترک انسان و حیوان ستاد مرکز بهداشت غرب اهواز و کارشناس پیشگیری از بیماری‌ها به محل اعزام شد. این اعزام با وجود شرایط دشوار مسیر و محدودیت‌های دسترسی، بدون وقفه انجام گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده افزود: به‌دلیل پراکندگی محل استقرار خانوارهای عشایری، شناسایی دقیق موقعیت زمان‌بر بود، اما پس از حضور کارشناسان در محل، شواهد میدانی و علائم بالینی مشاهده‌شده در دام‌ها از جمله تغییرات شدید رفتاری، بی‌قراری، ترشح بزاق، پرخاشگری و اختلال در بلع، احتمال ابتلا به بیماری هاری را تقویت کرد.

بیماری هاری بسیار خطرناک و کشنده است و در صورت انتقال به انسان، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: افرادی که سابقه تماس با دام‌های مشکوک داشتند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق دستورالعمل‌ها و استانداردهای بهداشتی تحت واکسیناسیون قرار گرفتند و سایر اعضای خانواده نیز به‌صورت فعال در چرخه پایش و مراقبت بهداشتی قرار دارند.

کریمی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از این بیماری تصریح کرد: هاری از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که پس از بروز علائم بالینی، خطر مرگ بسیار بالاست و تنها راه مقابله با آن، پیشگیری و اقدام سریع پس از مواجهه است. بر همین اساس، آموزش‌های چهره‌به‌چهره لازم به اعضای خانواده ارائه شد و بر جلوگیری کامل از هرگونه تماس با حیوانات مشکوک تأکید شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر هوشیاری شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی و عشایری خاطرنشان کرد: هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات مظنون به هاری نباید ساده انگاشته شود و در صورت بروز چنین مواردی، لازم است افراد بلافاصله به واحد پیشگیری و مبارزه با هاری یا واحد گزش مستقر در بیمارستان رازی اهواز مراجعه کنند. کنترل و پیشگیری مؤثر از بیماری هاری نیازمند همکاری مستمر مراکز بهداشت و ادارات دامپزشکی است که این تعامل به‌صورت فعال در منطقه در حال انجام است.

