هوای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز؛ چند شهر خوزستان نارنجی شدند
سامانه پایش کیفی هوای کشور از قرار گرفتن هوای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز، جمعه ۱۳ دیماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز قرار گرفت که نشاندهنده آلودگی هوا و ناسالم بودن آن برای همه گروههای سنی است.
همچنین طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اهواز، بهبهان، سوسنگرد، شوشتر، شوش، کوت عبدالله و هندیجان در وضعیت نارنجی قرار دارد که بیانگر ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
به شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی توصیه میشود از تردد غیرضروری و فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.