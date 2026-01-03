خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز؛ چند شهر خوزستان نارنجی شدند

هوای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز؛ چند شهر خوزستان نارنجی شدند
کد خبر : 1736757
لینک کوتاه کپی شد.

سامانه پایش کیفی هوای کشور از قرار گرفتن هوای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز، جمعه ۱۳ دی‌ماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز قرار گرفت که نشان‌دهنده آلودگی هوا و ناسالم بودن آن برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اهواز، بهبهان، سوسنگرد، شوشتر، شوش، کوت عبدالله و هندیجان در وضعیت نارنجی قرار دارد که بیانگر ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

به شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی توصیه می‌شود از تردد غیرضروری و فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی