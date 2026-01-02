به گزارش ایلنا از خوزستان، رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شوشتر گفت: تمامی راه‌های روستایی مناطق سیل‌زده بخش مرکزی این شهرستان پس از بارندگی شدید و وقوع سیلاب، بازگشایی و تردد در آن‌ها برقرار شد.

مالک تقی‌پور با اشاره به میزان خسارت‌های واردشده افزود: بارندگی‌های اخیر و سیل ناشی از آن به سه محور روستایی و ابنیه فنی در شهرستان شوشتر خسارت‌های قابل توجهی وارد کرد، به‌گونه‌ای که سه دهانه پل به‌طور کامل تخریب شد.

وی ادامه داد: با پیگیری نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و پشتیبانی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ماشین‌آلات راهداری از همان ساعات اولیه وقوع سیلاب به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شوشتر تصریح کرد: با وجود اعزام سریع نیروها، حجم خسارت در راه روستایی شریف بالا بود و بازگشایی کامل آن نیازمند انجام عملیات چندروزه عمرانی و پاک‌سازی مسیر بود.

تقی‌پور با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران و بسیج امکانات شهرستان، تمامی راه‌های روستایی آسیب‌دیده در مناطق سیل‌زده بخش مرکزی شوشتر بازگشایی شده و تردد در آن‌ها به حالت عادی بازگشته است.

