گردنه «شاه‌ولایت» در محور خوانسار به بویین میاندشت همچنان مسدود است

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بویین میاندشت با اعلام بازگشایی گردنه «آقاگُل» در این شهرستان گفت: گردنه «شاه‌ولایت» در محور خوانسار به بویین میاندشت به دلیل کولاک شدید، با وجود گذشت چهار روز از آغاز بارش‌ها، همچنان مسدود است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا رحیمی  اظهار داشت: با توجه به بارش برف طی هفته جاری در بویین میاندشت و وقوع کولاک شدید در گردنه «شاه‌ولایت»، عملیات برف‌روبی در این نقطه کوهستانی با دشواری همراه شده است.

وی با بیان اینکه طبق هماهنگی انجام‌شده با پلیس راه، گردنه مذکور مسدود است، افزود: این مسیر به‌زودی پس از انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی، برای تردد شهروندان بازگشایی خواهد شد.

رییس اداره راهداری بویین میاندشت اعلام کرد: سایر محورهای اصلی و فرعی این شهرستان با تلاش نیروهای این اداره در حال حاضر باز بوده و تردد در آن‌ها امکان‌پذیر است.

