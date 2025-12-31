به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن خدادادی شامگاه چهارشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد اظهار داشت: عدالت آموزشی در دولت سیزدهم چون خورشیدی بر افق محرومیت‌ها می‌تابد و مدارس در دل روستاها و کوهستان‌ها جوانه می‌زنند تا هیچ کودکی از نور دانایی بی‌بهره نماند.

وی افزود: صدای معلم در کلاس‌های ساده اما پر از امید، همسنگ ناقوس آزادی طنین‌انداز می‌شود و مردم و خیرین در کنار دولت پل‌های دانایی را بنا می‌کنند تا شکاف‌های طبقاتی از میان برداشته شود.

خدادادی با اشاره به وضعیت آموزشی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۲۰۴ هزار و ۳۴۹ دانش‌آموز در قالب نه هزار و ۵۶۸ کلاس درس و ۲۶۷ آموزشگاه با همراهی۱۴ هزار و ۲۰۲ همکار فرهنگی، پایه‌های اصلی تعلیم و تربیت را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: پوشش تحصیلی در سال جاری در دوره ابتدایی ۹۹.۱۱ درصد، در متوسطه اول ۹۵.۳۷ درصد و در متوسطه دوم ۹۲.۷۳ درصد است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه آموزش در استان می‌باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه فضاسازی ۱۵۱ پروژه و ۷۴۸ کلاس درس تعریف شد که در گام اول ۵۹ پروژه در قالب ۳۹۰ کلاس آموزشی ،یک اردوگاه بازیر بنای ۱۸۵۰ متر مربع و یک استخر دانش آموزی با زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع احداث شد.

وی ادامه داد: در گام دوم ۹۲ پروژه در قالب ۸۱۰ کلاس آموزشی و دو کانون پرورشی با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع هدف گذاری شد.

خدادادی با اشاره به طرح فضاسازی و شاداب‌سازی مدارس گفت: ۵۰۰ مدرسه با چهار هزار و ۱۶۰ کلاس زیباسازی و ۹۹ پروژه با ۵۱۲ کلاس استانداردسازی و ۷ مدرسه تولید مهارت در استان راه‌اندازی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری د رپایان خاطر نشان کرد:عدالت آموزشی باید همچنان محور سیاست‌های دولت باقی بماند تا هیچ دانش‌آموزی از فرصت یادگیری محروم نشود.