مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:
عدالت آموزشی؛ خطقرمز دولت در مسیر توسعه است
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت:عدالت آموزشی میراثی برای فردای روشن ایران است و مردم و خیرین دست در دست دولت پل های دانایی را بنا می کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن خدادادی شامگاه چهارشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی که با حضور رئیسجمهور برگزار شد اظهار داشت: عدالت آموزشی در دولت سیزدهم چون خورشیدی بر افق محرومیتها میتابد و مدارس در دل روستاها و کوهستانها جوانه میزنند تا هیچ کودکی از نور دانایی بیبهره نماند.
وی افزود: صدای معلم در کلاسهای ساده اما پر از امید، همسنگ ناقوس آزادی طنینانداز میشود و مردم و خیرین در کنار دولت پلهای دانایی را بنا میکنند تا شکافهای طبقاتی از میان برداشته شود.
خدادادی با اشاره به وضعیت آموزشی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۲۰۴ هزار و ۳۴۹ دانشآموز در قالب نه هزار و ۵۶۸ کلاس درس و ۲۶۷ آموزشگاه با همراهی۱۴ هزار و ۲۰۲ همکار فرهنگی، پایههای اصلی تعلیم و تربیت را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: پوشش تحصیلی در سال جاری در دوره ابتدایی ۹۹.۱۱ درصد، در متوسطه اول ۹۵.۳۷ درصد و در متوسطه دوم ۹۲.۷۳ درصد است که نشاندهنده رشد قابل توجه آموزش در استان میباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه فضاسازی ۱۵۱ پروژه و ۷۴۸ کلاس درس تعریف شد که در گام اول ۵۹ پروژه در قالب ۳۹۰ کلاس آموزشی ،یک اردوگاه بازیر بنای ۱۸۵۰ متر مربع و یک استخر دانش آموزی با زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع احداث شد.
وی ادامه داد: در گام دوم ۹۲ پروژه در قالب ۸۱۰ کلاس آموزشی و دو کانون پرورشی با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع هدف گذاری شد.
خدادادی با اشاره به طرح فضاسازی و شادابسازی مدارس گفت: ۵۰۰ مدرسه با چهار هزار و ۱۶۰ کلاس زیباسازی و ۹۹ پروژه با ۵۱۲ کلاس استانداردسازی و ۷ مدرسه تولید مهارت در استان راهاندازی شد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری د رپایان خاطر نشان کرد:عدالت آموزشی باید همچنان محور سیاستهای دولت باقی بماند تا هیچ دانشآموزی از فرصت یادگیری محروم نشود.