به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود حبیبیان عصر امروز در جمع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در نشست با رییس‌جمهور اظهارداشت: جامعه بزرگ صنفی استان چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد منطقه ایفا می‌کنند و رفع موانع آنان می‌تواند به رونق بیشتر کسب‌وکارها کمک کند.

وی با قدردانی از خدمات دولت در اجرایی کردن دو طرح «فناوران ۲» و «زمین نمایشگاه‌داران» پس از سال‌ها بلاتکلیفی، که برای ۱۸ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است، افزود:موانع و مشکلاتی، شیرینی این خدمات را تلخ کرده است.

حبیبیان معافیت از هزینه‌های سنگین زیرساخت در طرح فناوران ۲، مقابله جدی با قاچاق بی‌رویه کالا، بازنگری در قانون معافیت بیمه کارگری، همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبار برای راه‌اندازی هوش مصنوعی در اصناف را مهم‌ترین درخواست‌های جامعه صنفی استان عنوان نمود.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مجموعه اصناف تاکید و اعلام کرد برای راه‌اندازی این امر، به اعتباری معادل «پنج همت» نیاز است.

