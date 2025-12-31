خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس جمهور:

ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

کد خبر : 1735985
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی (SNG) شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری عصر امروز از طریق ویدئوکنفرانس بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهارداشت:‌ برای اجرای این طرح ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی شده است و مقدار تناژ ذخیره این طرح ۵۴۰ تن گاز مایع شامل نصب ۹ مخزن ۶۰ تنی است.

حمید شجاعی افزود: وزن تجهیزات نصب شده برای احداث ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ۲۳۰ تن است.

وی بیان کرد:  میزان سرویس‌دهی ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در هنگام قطع کامل گاز ۱۵ روز و در حالت محدودیت شبکه ۳۰ روز است.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: پایداری تولید در مواقع قطع انرژی مهم‌ترین هدف احداث ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سفیدشت شهرستان بروجن به‌شمار می‌رود.

 

