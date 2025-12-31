با حضور رئیس جمهور:
ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید
همزمان با سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی (SNG) شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری عصر امروز از طریق ویدئوکنفرانس بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: برای اجرای این طرح ۲ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی شده است و مقدار تناژ ذخیره این طرح ۵۴۰ تن گاز مایع شامل نصب ۹ مخزن ۶۰ تنی است.
حمید شجاعی افزود: وزن تجهیزات نصب شده برای احداث ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ۲۳۰ تن است.
وی بیان کرد: میزان سرویسدهی ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در هنگام قطع کامل گاز ۱۵ روز و در حالت محدودیت شبکه ۳۰ روز است.
شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: پایداری تولید در مواقع قطع انرژی مهمترین هدف احداث ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سفیدشت شهرستان بروجن بهشمار میرود.