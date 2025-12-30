معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس:
تصمیمات کارگروه در حل مشکل تولیدکنندگان باید محسوس باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه کارگروه تسهیل با رویکرد حمایتی و حل مسئله، پیگیری مستمر برای رفع موانع تولیدکنندگان را در اولویت قرار داده است، گفت: این کارگروه به عنوان آخرین مرجع تصمیمگیری برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی در استان، مصوبات خود را برای تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها لازمالاجرا میداند.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در ششصد و دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور دبیر کارگروه تسهیل و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، اعضای کارگروه و مدیران عامل بانکهای ذیربط و مدیران بنگاههای اقتصادی تشکیل شد، افزود:هدف اصلی این کارگروه جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال موجود و فراهمسازی شرایط بازگشت بنگاههای مشکلدار به چرخه تولید است و هیچ پروندهای بدون تعیین تکلیف باقی نخواهد ماند
وی همچنین به نقش مؤثر کارگروه تسهیل در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها موظفاند با هماهنگی و همکاری، نسبت به اجرای مصوبات این کارگروه اقدام کنند.
گودرزی عنوان کرد:تصمیمات اتخاذشده باید بهگونهای باشد که آثار آن بهصورت ملموس در رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار استان فارس نمایان شود.
بررسی و تعیین تکلیف مشکلات ۱۰۸ بنگاه اقتصادی و تولیدی استان فارس در دستور کار جلسه قرار گرفت. پیش از این، مسائل و مشکلات ۱۰۴ بنگاه اقتصادی در جلسات کارشناسی پیشین بررسی و راهحلهای لازم برای آنها ارائه شده بود. در این نشست نیز مشکلات چهار بنگاه اقتصادی فعال در حوزههای تولید آهن اسفنجی، کربن سبک، پشم شیشه و ماشینآلات معدنی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع آنها اتخاذ شد.
عمده درخواستها و مشکلات مطرحشده در این نشست که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد شامل تأمین گاز و برق، سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات بانکی و مسائل مرتبط با نظام بانکی بود.