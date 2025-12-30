خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

تورم به مالیات پنهان کارگران تبدبل شده است/خویشتنداری بازاریان در طوفان تورم

تورم به مالیات پنهان کارگران تبدبل شده است/خویشتنداری بازاریان در طوفان تورم
کد خبر : 1735079
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی گفت: تورم امروز به یک مالیات پنهان تبدیل شده که از جیب کارگران و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود و بدون اصلاح دستمزدها و همراهی اصناف، این فشار به نارضایتی اجتماعی و تعطیلی بازارها منجر خواهد شد.

دانش اسمعیلی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. نتیجه این وضعیت، تورم سالانه بیش از ۴۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۲ درصد بوده که قدرت خرید کارگران، حقوق‌بگیران ثابت و طبقه متوسط را به‌شدت کاهش داده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است.

به گفته وی، کوچ سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز، در حالی رخ داده که بازارهای واقعی اصناف ـ به‌ویژه عرضه‌کنندگان محصولات داخلی و منطقه‌ای مانند مواد غذایی محلی، پوشاک و صنایع دستی ـ با رکود و کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند.

طلا و ارز؛ پناهگاه سرمایه یا تشدیدکننده نابرابری؟

این فعال صنفی با اشاره به عبور نرخ دلار از کانال‌های بالای ۱۳۰ هزار تومان و رشد قیمت جهانی طلا توضیح داد: بازدهی طلا و ارز در سال جاری از نرخ تورم پیشی گرفته و همین موضوع تقاضای سفته‌بازانه را تشدید کرده است. اما در مقابل، این وضعیت به انتقال ریسک از ساختارهای کلان به خانوارهای کم‌درآمد و اصناف واقعی منجر شده است.

اسمعیلی تاکید کرد: این روند در بلندمدت ناپایدار است و می‌تواند نابرابری و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.

جنگ روانی، شایعه و مسئولیت اصناف

وی نقش فضای مجازی در تشدید نوسانات بازار را قابل توجه دانست و تأکید کرد: در اقتصادهای تورمی، انتظارات روانی به اندازه عوامل واقعی اثرگذارند. شایعات و تحلیل‌های هیجانی در کانال‌های ناشناس می‌توانند به سرعت شوک قیمتی ایجاد کنند و زمینه گران‌فروشی یا تعطیلی غیرضروری واحدهای صنفی را فراهم آورند، اینگونه بیشترین آسیب آن متوجه بازارهای محلی و مصرف‌کنندگان است و بیشترین سودش به دلالان می‌رسد.

وی توصیه کرد: اصناف، به‌ویژه فعالان بازار طلا، تصمیم‌های خود را صرفاً بر اساس اطلاعات رسمی و نظر اتحادیه‌های قانونی اتخاذ کنند و از بازنشر شایعات پرهیز نمایند, چرا که افزایش یا تعطیلی هماهنگ قیمت‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی جدی داشته باشد.

راهکارهای کاهش فشار معیشتی بر کارگران و اقشار کم‌درآمد

این کنشگر کارگری با انتقاد از تأمین کسری بودجه از مسیر تورم‌زا گفت:تورم در عمل مالیات پنهانی است که از جیب کارگران و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود. چابک‌سازی هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و مهار دارایی‌های غیرمولد، شرط کاهش این فشار است.

وی نقش تشکل‌های کارگری را نیز کلیدی دانست و افزود:خانه کارگر و سایر تشکل‌ها باید مطالبه‌گری را به سمت اصلاح واقعی دستمزد متناسب با تورم، امنیت شغلی و دسترسی مؤثر به بیمه بیکاری هدایت کنند. در کنار آن، اصناف می‌توانند با قیمت‌گذاری منصفانه، شفافیت، صدور فاکتور رسمی و حتی تخفیف‌های حمایتی برای اقشار ضعیف، از فروپاشی تقاضای بازار جلوگیری کنند.

خویشتنداری، همبستگی و عقلانیت اقتصادی

اسمعیلی تأکید کرد:بی‌ثباتی، بزرگ‌ترین دشمن معیشت مردم و بازارهای واقعی است. رفتارهای هیجانی و دامن‌زدن به شایعات، هزینه نهایی را بر دوش کارگران، طبقه متوسط و اصناف واقعی می‌گذارد و سود آن نصیب سفته‌بازان می‌شود.

به باور وی، خویشتنداری جمعی، گفت‌وگوی مستمر میان تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های صنفی، حمایت از تولید داخلی و ورود محتاطانه به بازارهای پرنوسان طلا و ارز، می‌تواند مسیر عبور کم‌هزینه‌تر از بحران تورمی و حفظ کرامت معیشتی مردم را هموار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی