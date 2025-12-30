در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
تورم به مالیات پنهان کارگران تبدبل شده است/خویشتنداری بازاریان در طوفان تورم
عضو هیات اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی گفت: تورم امروز به یک مالیات پنهان تبدیل شده که از جیب کارگران و حقوقبگیران پرداخت میشود و بدون اصلاح دستمزدها و همراهی اصناف، این فشار به نارضایتی اجتماعی و تعطیلی بازارها منجر خواهد شد.
دانش اسمعیلی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها و کاهش سرمایهگذاری مولد است. نتیجه این وضعیت، تورم سالانه بیش از ۴۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه بالای ۵۲ درصد بوده که قدرت خرید کارگران، حقوقبگیران ثابت و طبقه متوسط را بهشدت کاهش داده و سفره خانوارها را کوچکتر کرده است.
به گفته وی، کوچ سرمایههای خرد به بازار طلا و ارز، در حالی رخ داده که بازارهای واقعی اصناف ـ بهویژه عرضهکنندگان محصولات داخلی و منطقهای مانند مواد غذایی محلی، پوشاک و صنایع دستی ـ با رکود و کاهش شدید تقاضا مواجه شدهاند.
طلا و ارز؛ پناهگاه سرمایه یا تشدیدکننده نابرابری؟
این فعال صنفی با اشاره به عبور نرخ دلار از کانالهای بالای ۱۳۰ هزار تومان و رشد قیمت جهانی طلا توضیح داد: بازدهی طلا و ارز در سال جاری از نرخ تورم پیشی گرفته و همین موضوع تقاضای سفتهبازانه را تشدید کرده است. اما در مقابل، این وضعیت به انتقال ریسک از ساختارهای کلان به خانوارهای کمدرآمد و اصناف واقعی منجر شده است.
اسمعیلی تاکید کرد: این روند در بلندمدت ناپایدار است و میتواند نابرابری و بیاعتمادی اجتماعی را تشدید کند.
جنگ روانی، شایعه و مسئولیت اصناف
وی نقش فضای مجازی در تشدید نوسانات بازار را قابل توجه دانست و تأکید کرد: در اقتصادهای تورمی، انتظارات روانی به اندازه عوامل واقعی اثرگذارند. شایعات و تحلیلهای هیجانی در کانالهای ناشناس میتوانند به سرعت شوک قیمتی ایجاد کنند و زمینه گرانفروشی یا تعطیلی غیرضروری واحدهای صنفی را فراهم آورند، اینگونه بیشترین آسیب آن متوجه بازارهای محلی و مصرفکنندگان است و بیشترین سودش به دلالان میرسد.
وی توصیه کرد: اصناف، بهویژه فعالان بازار طلا، تصمیمهای خود را صرفاً بر اساس اطلاعات رسمی و نظر اتحادیههای قانونی اتخاذ کنند و از بازنشر شایعات پرهیز نمایند, چرا که افزایش یا تعطیلی هماهنگ قیمتها میتواند تبعات حقوقی و اجتماعی جدی داشته باشد.
راهکارهای کاهش فشار معیشتی بر کارگران و اقشار کمدرآمد
این کنشگر کارگری با انتقاد از تأمین کسری بودجه از مسیر تورمزا گفت:تورم در عمل مالیات پنهانی است که از جیب کارگران و حقوقبگیران پرداخت میشود. چابکسازی هزینههای دولت، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و مهار داراییهای غیرمولد، شرط کاهش این فشار است.
وی نقش تشکلهای کارگری را نیز کلیدی دانست و افزود:خانه کارگر و سایر تشکلها باید مطالبهگری را به سمت اصلاح واقعی دستمزد متناسب با تورم، امنیت شغلی و دسترسی مؤثر به بیمه بیکاری هدایت کنند. در کنار آن، اصناف میتوانند با قیمتگذاری منصفانه، شفافیت، صدور فاکتور رسمی و حتی تخفیفهای حمایتی برای اقشار ضعیف، از فروپاشی تقاضای بازار جلوگیری کنند.
خویشتنداری، همبستگی و عقلانیت اقتصادی
اسمعیلی تأکید کرد:بیثباتی، بزرگترین دشمن معیشت مردم و بازارهای واقعی است. رفتارهای هیجانی و دامنزدن به شایعات، هزینه نهایی را بر دوش کارگران، طبقه متوسط و اصناف واقعی میگذارد و سود آن نصیب سفتهبازان میشود.
به باور وی، خویشتنداری جمعی، گفتوگوی مستمر میان تشکلهای کارگری و اتحادیههای صنفی، حمایت از تولید داخلی و ورود محتاطانه به بازارهای پرنوسان طلا و ارز، میتواند مسیر عبور کمهزینهتر از بحران تورمی و حفظ کرامت معیشتی مردم را هموار کند.