خبرگزاری کار ایران
افزایش ۵۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندرکاسپین

افزایش ۵۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندرکاسپین
معاون امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی از افزایش ۵۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا و جهش صادرات و ترانزیت سوخت در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، میثم محمدی‌نژاد معاون امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی، با اشاره به عملکرد ۹ماهه مجتمع بندری کاسپین گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، تعداد کشتی‌های تخلیه و بارگیری‌شده در بندر کاسپین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و لجستیکی است. 

وی با تأکید بر نقش بندر کاسپین در تأمین کالا‌های اساسی کشور هم گفت: در بخش واردات غیرنفتی که عمدتاً شامل کالا‌های اساسی است، افزایش چشمگیری در حجم بار و کالا به ثبت رسیده؛ کالا‌هایی که برای بازار داخلی حیاتی بوده و به بهبود پایداری زنجیره تأمین کمک می‌کنند. 

معاون امور بنادر و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی بخش دیگری از این افزایش را به توسعه ترانزیت سوخت و فرآورده‌های نفتی مرتبط دانست و گفت: مجتمع بندری کاسپین با ارتقای توانمندی‌های پذیرش، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت، شاهد افزایش قابل‌توجه جریان ترانزیت سوخت از مسیر دریای خزر بوده است؛ موضوعی که بیانگر اعتماد فزاینده شرکت‌های بین‌المللی انرژی به زیرساخت‌های این بندر است. 

میثم محمدی‌نژاد در ادامه به ظرفیت مخازن سوختی بندر کاسپین اشاره کرد و افزود: این بندر در حال حاضر دارای مخازنی با ظرفیت ۹۴ هزار مترمکعب برای ذخیره انواع سوخت‌های نفتی و فرآورده‌های مشابه است، این ظرفیت، علاوه بر تسهیل عملیات ترانزیت، نقش مهمی در ایجاد اطمینان ذخیره‌سازی و تأمین پایدار انرژی برای بازار‌های داخلی و کشور‌های همسایه ایفا می‌کند. 

معاون امور بنادر منطقه آزاد انزلی همچنین از رشد چشمگیر صادرات خبر داد و گفت: بهره‌مندی بندر کاسپین از مزیت اتصال ریلی، موجب تحقق رشد ۲۰۴ درصدی صادرات، به‌ویژه در حوزه صادرات مصالح و مواد ساختمانی شده است. 

وی مجموع رشد عملیات تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین را ۵۳ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار‌ها نشان می‌دهد بندر کاسپین از مرحله ظرفیت‌سازی عبور کرده و وارد دوره بهره‌برداری اقتصادی شده است؛ با این حال، تداوم این روند مستلزم تقویت خطوط منظم کشتیرانی، توسعه پس‌کرانه ریلی و تثبیت سیاست‌های حمایتی در سطح ملی است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
