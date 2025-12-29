پیوند دانشگاه و صنعت در فارس با انعقاد تفاهمنامه همکاری
تفاهمنامه همکاریهای علمی، فناوری، صنعتی و توسعه زیرساخت میان دانشگاه شیراز و مجتمع صنعتی سیمان سفید نیریز، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و توسعه زیرساختهای پژوهشی و فناورانه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، در راستای تعمیق تعاملات مؤثر میان دانشگاه و صنعت و با هدف تقویت پژوهشهای کاربردی، توسعه دانش فنی مورد نیاز صنعت، تسهیل انتقال و تجاریسازی دانش و فناوری و همچنین بهینهسازی فرآیندهای تولید و کاهش مصرف انرژی، تفاهمنامهای میان دانشگاه شیراز و مجتمع صنعتی سیمان سفید نیریز منعقد شد.
این تفاهمنامه طی نشست مشترکی در دیماه، با حضور مدیران و مسئولان دو مجموعه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز به امضای بهرام همتینژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز و محسن حاجیمحمدتقی دولابی، مدیرعامل مجتمع صنعتی سیمان سفید نیریز رسید.
از جمله مهمترین محورهای این تفاهمنامه که در ۱۰ بند تنظیم شده است؛ میتوان به طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی مشترک، مشارکت در رویدادهای تخصصی ازجمله «چهارشنبههای مدار کوتاه» در حوزه صنعت، جامعه و دانشگاه، تدوین و تألیف مشترک اسناد و مدارک علمی، استفاده متقابل از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی، و برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها، سمینارها و بازدیدهای علمی ، استفاده از ظرفیت دانشگاه شیراز در برگزاری آزمونهای استخدامی مورد نیاز شرکت، هدایت و حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در راستای رفع نیازهای صنعتی، تبادل مستمر اطلاعات و دادههای علمی و صنعتی، انتشار مشترک مقالات و آثار علمی، ایجاد فرصتهای مطالعاتی صنعتی برای اعضای هیئتعلمی دانشگاه و بهرهمندی حداکثری از مشوقها و ظرفیتهای قانونی، بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، اشاره کرد.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، بند ۱۳ ماده ۴ با حضور دکتر سید مرتضی میردهقان، مشاور معاون آموزشی دانشگاه شیراز در امور آزمونها، اجرایی شد که گامی مؤثر در تسهیل همکاریهای آموزشی و استخدامی میان دانشگاه و صنعت به شمار میرود.