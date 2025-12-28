مدیرکل راهداری استان خبر داد:
زنجیرچرخ؛ شرط تردد در محورهای کوهستانی استان اردبیل
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل گفت: تردد در محورهای کوهستانی و کولاکگیر این استان به ویژه در محور خلخال - اسالم تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است. هماکنون بارش پراکنده برف در جاده اردبیل - آستارا به ویژه در محدوده گردنه حیران و جاده اردبیل - سرچم در محدوده بودالالو ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، کلیماله وثوقی در جریان بازدید از عملیات برفروبی جاده اردبیل - سرچم، افزود: در پی برودت شدید هوا، بسیاری از محورهای مواصلاتی استان اردبیل دچار یخبندان مقطعی شدهاند و همین موضوع ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی و اصول رانندگی در شرایط زمستانی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: عملیات زمستانی راهداری در استان اردبیل به صورت مستمر در حال انجام است. در حال حاضر 300 دستگاه ماشینآلات راهداری به همراه 400 نیروی انسانی در 22 راهدارخانه استان مشغول فعالیت هستند و عملیات نمکپاشی، برفروبی و ایمنسازی محورها بهطور مداوم ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل اظهار داشت: با توجه به وضعیت جادهها و محورهای مواصلاتی این استان، شهروندان و مسافران تا حد امکان از سفرها و ترددهای غیرضروری در جادههای کوهستانی و روستایی خودداری کنند. در صورت لزوم، توصیهها و هشدارهای عوامل راهداری و پلیس راه را جدی بگیرند.
وثوقی تصریح کرد: رانندگان پیش از سفر از طریق تماس با سامانه 141 از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و زنجیرچرخ، تجهیزات ایمنی و سوخت کافی به همراه داشته باشند. همچنین از سالم بودن سیستم گرمایشی و فنی خودرو مطمئن باشند و با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.