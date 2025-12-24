خبرگزاری کار ایران
رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی تاکید کرد؛

ضرورت ایفای تعهدات حاکمیت در قبال جامعه بازنشستگان و کارگران

رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی گفت: وضعیت معیشت و درمان جامعه بازنشستگان به مرحله‌ای نگران‌کننده رسیده و عمل نکردن به تعهدات قانونی، این قشر را با بحران جدی مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی‌اصغر رضایی، رئیس کانون بازنشستگان  تامین  اجتماعی خراسان رضوی در جمع بازنشستگان و فعالان تشکل‌های کارگری، در اردوی زیارتی وسیاحتی کانون های بازنشستگان مازندران که در مشهد برگزار شد، با قدردانی از دعوت صورت‌گرفته و فضای همدلی ایجادشده، بر نقش اثرگذار تشکل‌های بازنشستگی در پیگیری مطالبات قانونی این قشر تأکید کرد و اظهار داشت: کانون‌های بازنشستگی، به‌عنوان برآمده‌ترین تشکل‌های قانونی، در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و کانون عالی بازنشستگان در رأس این ساختار، نقش محوری در صیانت از حقوق بازنشستگان دارد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت چهره‌های شاخص حوزه کارگری و بازنشستگی در کشور بیان کرد: بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه، سال‌ها عمر و توان خود را وقف جامعه کارگری و بازنشستگی کرده‌اند و استمرار این مسیر، نیازمند حمایت عملی و واقعی حاکمیت است.

رئیس کانون بازنشستگان  تامین  اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات گسترده بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی بیان کرد: در سال‌های اخیر، جامعه بازنشستگان به‌شدت از نارسایی‌های بیمه تکمیلی متضرر شده است و با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سوی برخی مدیران و ارائه خدمات ارزنده، همچنان مطالبات اساسی بازنشستگان به‌طور کامل محقق نشده است.

رضایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را یکی از مطالبات دیرینه این قشر دانست و افزود: اجرای متناسب‌سازی پس از سال‌ها انتظار آغاز شد اما بخش‌هایی از آن ماه‌ها معطل ماند و همین تأخیرها، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرد، در عین حال، افزایش حقوق‌ها هرچند در ظاهر قابل توجه بوده، اما رشد شدید تورم، عملاً اثرگذاری این افزایش‌ها را خنثی کرده است.

وی با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بخشی از مشکلات موجود فراتر از توان مدیریتی سازمان است و این مسائل مستقیماً وظایف دولت، مجلس و کلیت حاکمیت است. جامعه بازنشستگان نباید به قشر فراموش‌شده تبدیل شود و لازم است تصمیم‌گیران کشور مسئولیت‌های خود را در قبال این جامعه به‌درستی ایفا کنند.

رئیس کانون بازنشستگان  تامین  اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مصوبات مالی مجلس گفت: مصوبات کلان در حوزه تأمین اجتماعی نیازمند اجرای کامل است و عدم پرداخت به‌موقع تعهدات، از جمله حق بیمه‌های وصول‌شده، موجب التهاب شدید در جامعه بازنشستگی شده است. شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده که نگرانی‌هایی جدی نسبت به بروز نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد.

رضایی از برگزاری نشست با معاونت سیاسی ـ امنیتی استانداری خراسان رضوی خبر داد و افزود: در این نشست، دغدغه‌ها و مطالبات بازنشستگان به‌صراحت مطرح شد و بر ضرورت پرداخت حق بیمه‌ها و ایفای تعهدات قانونی تأکید شد. تشکل‌های بازنشستگی نباید تنها تکیه‌گاه و سنگ‌صبور این جامعه باشند و حاکمیت موظف است نقش خود را ایفا کند.

وی چهار ماده قانونی اثرگذار بر زندگی کارگران و بازنشستگان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مواد ۴۱ قانون کار و ۵۴، ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، سال‌هاست که محور مطالبات تشکل‌های کارگری و بازنشستگی است و اجرای کامل آن‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و درمانی این قشر را برطرف کند.

رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود تصریح کرد: با وجود گذشت دهه‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی و درمانی مواجه است و آمارهای رسمی نیز از گسترش فقر در کشور حکایت دارد؛ وضعیتی که با شأن جامعه کارگری و بازنشستگی همخوانی ندارد.

رضایی از پیگیری طرح عیدی و پاداش بازنشستگان مشابه شاغلان خبر داد و افزود: این موضوع طی سال‌های اخیر به‌طور جدی دنبال شده و با برگزاری نشست‌هایی در سطح ملی، بخش‌هایی از شورای عالی کار نسبت به آن اعلام موافقت کرده‌اند. همچنین طرح‌هایی برای شفاف‌سازی اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تطبیق افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم به مجلس ارائه شده که نیازمند همراهی نمایندگان است.

وی با دعوت از بازنشستگان برای پیگیری مطالبات از طریق نمایندگان مجلس تأکید کرد: تحقق این مطالبات نیازمند هم‌افزایی تشکل‌ها، نمایندگان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر است و تنها از این مسیر می‌توان به بهبود واقعی شرایط معیشتی بازنشستگان امیدوار بود.

