افزایش باغات زیتون در برنامه هفتم توسعه منطقی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا صالحی جوزانی در جشنواره کشاورزی دانش‌بنیان گفت: افزایش 100 هزار هکتاری اراضی و باغات زیتون در برنامه هفتم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، ممکن است منطقی نباشد و حتی چالش‌های جدیدی ایجاد کند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته، میزان تولیدات کشاورزی کشور از 25 میلیون تن به 135 میلیون تن رسیده که رشدی حدود 500 درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که سطح زیرکشت تنها 40 درصد افزایش یافته است؛ این آمار نشان می‌دهد دانش وارد مزرعه شده، اما این روند همچنان کافی نیست.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات کم‌آبی، تغییرات اقلیمی و خرده‌مالکی را از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: قانون ارث یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه کشاورزی است، زیرا اراضی خردشده معمولاً به تولید اقتصادی منجر نمی‌شوند و در حال حاضر کمتر از سه درصد سرمایه‌گذاری کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

صالحی جوزانی با اشاره به نتایج آینده‌پژوهی انجام‌شده در حوزه منابع آبی گفت: از سال 1353 تاکنون، میانگین بارندگی کشور حدود 50 میلی‌متر کاهش یافته و سهم آب اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی از 120 میلیارد مترمکعب به حدود 50 میلیارد مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 7 میلیون هکتار از اراضی کشور شور است که پیش‌بینی می‌شود این رقم به 9 میلیون هکتار افزایش یابد و تنها راه توسعه پایدار کشاورزی، حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان با محوریت فناوری است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات تأکید کرد: تولید باید از فضای باز به سمت کشت‌های بسته و گلخانه‌ای سوق داده شود و استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، آفت‌کش‌های زیستی و نانوتکنولوژی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری داشته باشد.

صالحی جوزانی با اشاره به تجارب موفق جهانی گفت: کشاورزی در بیابان با روش‌های گلخانه‌ای و حتی کشاورزی با آب شور، مانند تجربه چین در استفاده از آب دریا، از الگوهایی است که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان تات دارای سابقه 50 ساله و مؤسسات تابعه آن دارای بیش از 100 سال قدمت هستند، افزود: این سازمان دارای 21 مرکز تحقیقات ملی، 33 مؤسسه و 55 مرکز و مؤسسه استانی است که مرکز تحقیقات قزوین از مراکز شاخص کشور محسوب می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات خاطرنشان کرد: سازمان تات سالانه حدود 450 میلیون دلار واکسن تولید می‌کند، 98 درصد بذر گیاهان زراعی و باغی کشور را تأمین می‌کند و تاکنون بیش از 1200 رقم گیاهی معرفی کرده است که مجموع اثربخشی آن سالانه به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد.

صالحی جوزانی در پایان تأکید کرد: آموزش، پژوهش مسئله‌محور، هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها، تنها راه عبور از چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی است و اثربخشی، کلیدواژه اصلی فعالیت‌های این سازمان محسوب می‌شود.

