خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزیابی میدانی آمادگی اورژانس اجتماعی شیراز در وضعیت قرمز هواشناسی

ارزیابی میدانی آمادگی اورژانس اجتماعی شیراز در وضعیت قرمز هواشناسی
کد خبر : 1730163
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اعلام وضعیت قرمز هواشناسی و با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های حمایتی در شرایط بحرانی، مدیر اداره مطالعات بحران شهرداری شیراز، به همراه مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بهزیستی شهرستان شیراز، به‌صورت شبانه از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان شیراز بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، این بازدید میدانی با تمرکز بر بررسی روند ارائه خدمات تخصصی، مدیریت شبانه، نحوه پذیرش گروه‌های هدف و میزان آمادگی نیروهای عملیاتی اورژانس اجتماعی انجام شد و مدیران حاضر از نزدیک در جریان فعالیت‌های شبانه‌روزی این مرکز قرار گرفتند.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی، از آمادگی مطلوب این مجموعه در ارائه خدمات شبانه‌روزی در شرایط هشدار هواشناسی خبر داد.

امید جابری در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس اجتماعی و بهزیستی اظهار کرد: اورژانس اجتماعی نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران‌های اجتماعی دارد و به‌ویژه در شرایط هشدارهای هواشناسی، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی افزود: هماهنگی، تعهد و حضور میدانی نیروهای اورژانس اجتماعی نشان‌دهنده آمادگی بالای این مجموعه در مواجهه با شرایط بحرانی است و این آمادگی، یکی از مؤلفه‌های اصلی ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در شهر محسوب می‌شود.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی تصریح کرد: شهرداری شیراز آمادگی دارد با تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت‌های اورژانس اجتماعی در راستای مدیریت بهتر بحران‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی حمایت کند.

مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بهزیستی شهرستان شیراز نیز در این بازدید گفت: اورژانس اجتماعی بهزیستی با محوریت خط تخصصی ۱۲۳ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات فوری، تخصصی و مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است. 

محمدرضا جعفری افزود: حمایت از کودکان در معرض آسیب، زنان و دختران آسیب‌دیده، افراد دارای افکار خودکشی، سالمندان و خانواده‌های در شرایط بحرانی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

وی ادامه داد: در شرایط خاص جوی و اعلام وضعیت‌های هشدار، آمادگی نیروهای اورژانس اجتماعی افزایش می‌یابد و تیم‌های تخصصی با هماهنگی کامل، خدمات حمایتی و مداخله‌ای را بدون وقفه ارائه می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری