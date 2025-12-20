ارزیابی میدانی آمادگی اورژانس اجتماعی شیراز در وضعیت قرمز هواشناسی

به گزارش ایلنا، این بازدید میدانی با تمرکز بر بررسی روند ارائه خدمات تخصصی، مدیریت شبانه، نحوه پذیرش گروه‌های هدف و میزان آمادگی نیروهای عملیاتی اورژانس اجتماعی انجام شد و مدیران حاضر از نزدیک در جریان فعالیت‌های شبانه‌روزی این مرکز قرار گرفتند.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر نقش حیاتی اورژانس اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی، از آمادگی مطلوب این مجموعه در ارائه خدمات شبانه‌روزی در شرایط هشدار هواشناسی خبر داد.

امید جابری در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس اجتماعی و بهزیستی اظهار کرد: اورژانس اجتماعی نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران‌های اجتماعی دارد و به‌ویژه در شرایط هشدارهای هواشناسی، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی افزود: هماهنگی، تعهد و حضور میدانی نیروهای اورژانس اجتماعی نشان‌دهنده آمادگی بالای این مجموعه در مواجهه با شرایط بحرانی است و این آمادگی، یکی از مؤلفه‌های اصلی ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در شهر محسوب می‌شود.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی تصریح کرد: شهرداری شیراز آمادگی دارد با تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت‌های اورژانس اجتماعی در راستای مدیریت بهتر بحران‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی حمایت کند.

مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بهزیستی شهرستان شیراز نیز در این بازدید گفت: اورژانس اجتماعی بهزیستی با محوریت خط تخصصی ۱۲۳ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات فوری، تخصصی و مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

محمدرضا جعفری افزود: حمایت از کودکان در معرض آسیب، زنان و دختران آسیب‌دیده، افراد دارای افکار خودکشی، سالمندان و خانواده‌های در شرایط بحرانی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

وی ادامه داد: در شرایط خاص جوی و اعلام وضعیت‌های هشدار، آمادگی نیروهای اورژانس اجتماعی افزایش می‌یابد و تیم‌های تخصصی با هماهنگی کامل، خدمات حمایتی و مداخله‌ای را بدون وقفه ارائه می‌کنند.

انتهای پیام/